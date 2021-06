De gira por Antofagasta, el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, se refirió a los fundamentos de su campaña y lanzó duros dardos contra miembros del oficialismo que reniegan del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Sobre el difícil momento que atraviesa la política tradicional en Chile, el exministro de Hacienda señaló a Radio Bío Bío que “las personas hoy día no le creen nada a los políticos porque se dedican a prometer y después no cumplen, y eso exacerba el problema de credibilidad que tenemos. Yo soy nuevo en esto, hace dos años era profesor universitario y, por ende, me siento libre de plantear las cosas de frente”.

En la misma línea, señaló que en su campaña, bautizada como “Un Nuevo Comienzo”, busca introducir a actores no tradicionales. “Algunos de jactan de atraer a políticos de partidos tradicionales a sus campañas, mientras que nosotros estamos convocando a personas como Javiera Parada (su jefa de campaña), que no viene de este mundo”, dijo.

En las primarias de Chile Vamos, que se efectuarán el próximo 18 de julio, Briones deberá enfrentar a Joaquín Lavín y a otros dos exministros de Piñera, Mario Desbordes (Defensa) y Sebastián Sichel (Desarrollo Social).

Al ser consultado sobre si su potencial gobierno sería la continuidad del mandato de Piñera, la carta de Evópoli afirmó que “no es la continuidad del presidente Piñera (…) El ciclo político ‘Bachelet-Piñera” se acabó y enfrentamos nuevos desafíos, enfrentamos cambios constitucionales y enfrentamos la necesidad de hacer reformas sociales y económicas”.

“Yo no voy a renegar de haber sido ministro del presidente Piñera, me siento honrado de que me hayan convocado en un momento histórico de nuestro país. Fui parte de un equipo y nos tocó enfrentar el estallido y luego la pandemia”, agregó.

Asimismo, si dar nombres puntuales, criticó fuertemente a integrantes del oficialismo que reniegan del Gobierno, tras sus bajas cifras de aprobación y diversos conflictos vividos durante los últimos años.

“Cometimos aciertos y errores y doy la cara para hacerme cargo de ello. Pero si mí quieren, como hacen otros, plantearme de que todas las responsabilidades son achacables al Gobierno y desconociendo darse vuelta la chaqueta, esa deslealtad a mí no me la va a ver”, aseveró.

“Me bajé del Gobierno porque quiero contribuir desde otra vereda, pero no voy a renegar que fui parte del equipo. El que es desleal, es desleal una vez, dos veces y siempre lo será. Yo prefiero dar la cara”, cerró el exsecretario de Estado.