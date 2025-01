El ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró este jueves la aprobación por amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la reforma previsional, tras un debate de ocho horas y dos años de negociaciones. El proyecto, que convierte al sistema de pensiones en uno mixto, superó su tercer trámite constitucional y quedó listo para ser promulgado como ley.

“Los objetivos de esta reforma eran mejorar las pensiones de actuales y futuros pensionados, equiparar la situación de hombres y mujeres, apoyar a la clase media y hacerlo de manera sostenible“, declaró Marcel. El titular de Hacienda subrayó que la iniciativa integra un pilar de seguro social complementario a la capitalización individual y al pilar no contributivo.

El Ministro destacó que el camino hacia la aprobación fue complejo. “Muchos dijeron que por qué no abandonamos esta tarea, que por qué no tiramos la toalla. Por qué no reconocíamos que esto no iba a ser posible”, recordó. Sin embargo, enfatizó que la clave del éxito radicó en tres factores: “perseverancia, diálogo e innovación”.

Sobre la persistencia, Marcel afirmó que el Ejecutivo rechazó abandonar la discusión pese a las críticas. “Nunca pusimos líneas rojas en nuestro diálogo con los parlamentarios“, aseguró.

Asimismo, el Ministro explicó que se incorporaron figuras inéditas al sistema previsional chileno para resolver desafíos técnicos y políticos. “Dimos una respuesta diferente pero efectiva”, sostuvo.

Punto de inflexión

Marcel proyectó que la ley marcará un punto de inflexión. “Este proyecto va a ser recordado como el momento en que nuestro sistema de pensiones empezó a cambiar“, señaló. Aclaró, no obstante, que “no será la última palabra”, ya que los sistemas previsionales “evolucionan a lo largo de las décadas”.

El Secretario de Estado agradeció el respaldo parlamentario y la disposición al diálogo de la oposición. “Hemos tenido del lado de la oposición disposición a escuchar”, reconoció, aunque precisó que el mayor impulso vino de la ciudadanía.

“Pienso especialmente en las caras sonrientes en miles de hogares de Chile, donde hay adultos mayores y trabajadores que hoy ven una luz de esperanza“, expresó Marcel. El Ministro vinculó el logro a las demandas sociales: “Es por ellos que hemos trabajado y perseverado”.

Sobre el diseño final de la reforma, Marcel detalló que el sistema mixto combinará contribuciones individuales con un seguro social fortalecido. Esto, según dijo, permitirá aumentar montos de pensiones sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Proyecto de reforma de pensiones ingresado hace 27 meses

El titular de Hacienda recordó que el proyecto ingresó al Congreso hace 27 meses, en un contexto de creciente presión por cambios estructurales. “Era apoyar a la clase media y hacerlo de manera sostenible en el tiempo”, reiteró sobre los principios rectores.

Al ser consultado sobre los obstáculos, Marcel admitió que las críticas iniciales desafiaron la viabilidad política. “Incorporamos figuras que no existían en nuestro sistema de pensiones”, explicó, aludiendo a mecanismos técnicos para equilibrar responsabilidades públicas y privadas.

Respecto al impacto inmediato, el Ministro aclaró que las mejoras se implementarán gradualmente. Sin embargo, destacó que la ley otorga certidumbre: “Quienes tenían incertidumbre respecto a su pensión futura hoy ven un camino claro”.

Marcel cerró sus declaraciones con un mensaje a los escépticos: “Los sistemas requieren adaptarse. Lo que ayer parecía imposible, hoy es ley gracias a la voluntad colectiva”.

La ceremonia de promulgación se realizaría en los próximos días, con presencia de organizaciones de pensionados y autoridades transversales. El Ministerio de Hacienda confirmó que comenzará a trabajar de inmediato en los reglamentos para implementar los cambios.

Al finalizar su intervención, el Ministro dedicó el logro a “los que lucharon por esta reforma desde hace décadas”.