El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, critica el papel del Gobierno en la reforma de pensiones que se discutirá en la Cámara de Diputados, mencionando que no es positivo consolidar un sistema que se había prometido eliminar. En una entrevista con Radio Futuro, Ilabaca califica el día de votación como agridulce, destacando mejoras como el aumento de la Pensión Básica Solidaria, pero lamentando la perpetuación del sistema de AFP, beneficiando al sector financiero. Además, cuestiona la falta de tiempo para analizar el proyecto, alertando sobre posibles consecuencias a futuro. El legislador también critica la clase política por validar aspectos de la Constitución de Pinochet y prolongar la capitalización individual. Advierte al Gobierno que consolidar un sistema que se prometió eliminar no es un legado positivo, insistiendo en que las promesas de un sistema público no se cumplirán.