Desde la oposición, los diputados -integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores- Cristhian Moreira y Cristián Labbé (UDI) llamaron al presidente Gabriel Boric a reconsiderar la permanencia de Beatriz Sánchez como embajadora de México. Desde La Moneda, respaldaron la gestión de la exconvencional.

La crítica de los parlamentarios gremialistas nace tras recibir la respuesta de una solicitud de transparencia, en la que pidieron detallar las actividades culturales, sociales y de carácter político-administrativo que Sánchez llevó a cabo en los años 2023 y 2024.

“En dos años de gestión, lo mínimo que uno hubiese esperado eran reuniones con empresarios, directores de compañías o inversionistas locales para que pudieran conocer más de nuestro país y se interesaran en el ámbito económico”, dijeron.

Agregando “sin embargo, no nos encontramos con ningún encuentro de esta naturaleza, sino que, por el contrario: casi la mitad de su agenda en los últimos dos años se basó en actividades culturales que no tienen mayor incidencia para Chile. Y este es el resultado de nombrar como embajadora de un país tan relevante a una amiga y no a un funcionario de carrera, como lo había prometido este propio gobierno”.

Junto con ello, Moreira y Labbé criticaron gestiones en materia de seguridad. “Perfectamente podría haber impulsado la firma de algún convenio de cooperación con las policías o las autoridades de seguridad de ese país, porque en medio de la grave crisis que estamos viviendo es esencial contar con la ayuda de otros países”.

Gobierno respalda a embajadora en México

Al ser consultada, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, dijo que “desde el Ejecutivo no tenemos ninguna duda respecto de la efectividad que ha tenido la embajadora en México”.

“Durante su periodo se han celebrado más de cuatro acuerdos de colaboración, en distintas áreas. Se llevó adelante un protocolo de modernización del Tratado de Libre Comercio”, detalló.

Acto seguido, dijo que la embajadora Sánchez “ha generado vínculos de colaboración en distintas áreas con 14 de los Estados mexicanos.

Esto ha permitido una diversificación de las relaciones tanto comerciales como culturales, sociales, incluso científicas”.

“Queremos reiterar eso desde el gobierno, no tenemos ninguna duda de la efectividad de la gestión de la embajadora”, cerró la autoridad.