Parlamentarios del norte del país, manifestaron su descontento con los recientes comentarios de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la posibilidad de que Chile reciba a más migrantes tras la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela.

La ministra señaló que la capacidad nacional ha evolucionado significativamente en los últimos años y que Chile tiene hoy capacidades muy distintas. Lo que sumó una aparente contradicción con las declaraciones del canciller Alberto van Klaveren, quien aseguró que Chile no tiene capacidad para recibir migrantes.

El diputado Sebastián Videla, de la región de Antofagasta, emplazó al Gobierno y aseguró que deben ver “la realidad terrible de la situación de los ingresos al país desde el norte de Chile”.

Además, hizo un llamado directo a la ministra del Interior asegurando que “corte la chacota y haga la pega de una vez por todas y vea la realidad del norte de Chile. Basta de estas declaraciones que nada aportan y hablan de un desconocimiento de la realidad migratoria de crisis que vive Chile”.

Mientras tanto, el diputado Luis Malla, de la región de Arica y Parinacota, aseguró que una nueva ola migratoria sería desastroso para Chile y en especial para su zona, y contrastó las posturas de la ministra Tohá y el canciller van Klaveren.

“Más allá de la liviandad con que la ministra Tohá aborda el tema, refiriéndose a lo efectivo de estas “nuevas capacidades”, al igual que el canciller Van Klaveren yo estoy consciente de que no tenemos la capacidad hoy como país de seguir recibiendo gente, sobre todo, de forma irregular”, indicó.

“El impacto de este fenómeno en el norte es tan brutal que nos encantaría creer en estos nuevos avances, no obstante, esto es mucho más complejo y confiarnos por una o dos medidas adicionales es no estar entendiendo lo que se viene”, agregó.

Tras declaraciones de Tohá, piden claridad al Gobierno

El diputado Jaime Araya, representante de Antofagasta, destacó la necesidad de que el Gobierno emita señales claras y coordinadas sobre su política migratoria ante la comunidad internacional, especialmente en países como Colombia y Venezuela.

“Es muy importante que el Gobierno aparezca coordinado frente a la opinión pública internacional para que los países de origen sepan que hoy no es tan fácil ingresar a Chile. Cada vez tenemos más acuerdos de reconducción con Perú y Bolivia, y desde ese punto de vista, vamos a devolver a cualquier persona que pretenda ingresar de manera irregular al territorio nacional”, afirmó.

Araya subrayó que el ingreso por pasos irregulares ya no es una alternativa viable y que el Ejecutivo debe reforzar esta postura. “Lo que antes era un incentivo para venir a Chile, ahora ya no lo es. Ya no existe el ingreso libre a Chile por pasos irregulares, y ese punto de vista el Gobierno tiene que dejarlo claro y unificado respecto a cuál será su posición con personas que ingresan de manera irregular al país”.

Por otra parte, el senador José Miguel Durana, de Arica, respaldó las palabras de van Klaveren y dijo que “las declaraciones del Ministro coinciden con lo que dicen los expertos y, además, con la sensación de la comunidad, Chile no está preparado para recibir un solo migrante más”.

Finalmente, aseguró que es el presidente de Gabriel Boric quien tendrá que determinar si los dichos de la ministra son acordes a las políticas del gobierno y si hay contradicción con la postura mostrada por el canciller.

“Él tendrá que determinar si la posición de la ministra es la posición política del Gobierno, y contradice la posición del ministro de Relaciones Exteriores, o a su vez entonces, significa que la ministra no está en la línea política del Gobierno, en que ella es parte fundamental del Comité Político, y obviamente que el ministro de Relaciones Exteriores está diciendo la verdad”, sentenció.