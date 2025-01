Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a la situación de Venezuela tras la asunción de Nicolás Maduro y mencionó la posibilidad de una nueva ola migratoria. Van Klaveren aseguró que Chile no tiene capacidad para recibir más migrantes, especialmente de forma irregular. En una entrevista con T13 Radio, el canciller destacó la ilegitimidad del mandato de Maduro y afirmó que Chile no lo reconoce como presidente legítimo. En cuanto a la posible llegada de migrantes venezolanos, el ministro señaló que no hay un programa especial para ellos y que el Gobierno está reforzando las fronteras para controlar la inmigración irregular. A pesar de las especulaciones, hasta el momento no ha habido un aumento significativo de la inmigración venezolana a Chile. Van Klaveren también mencionó que la posibilidad de expulsar a aquellos que han cometido delitos es baja, pero se debe cumplir con la legislación vigente.