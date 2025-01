La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la situación de Venezuela en el marco de la toma de posesión de Nicolás Maduro en dicho país. A la vez, abordó las relaciones diplomáticas y una posible nueva ola migratoria.

La jefa de Gabinete comentó que a Chile “ciertamente le preocupa Venezuela, la población que vive en ese país, la población venezolana que vive en Chile y el impacto que tiene para todos ellos”.

Consultada por si Chile reconocerá -o no- a Edmundo González como presidente electo, Tohá reiteró que el país “ha tenido un criterio muy claro que además no es ninguna arbitrariedad nuestra”.

“Es lo evidente y lo que el propio Estado venezolano se había comprometido. Nosotros vamos a reconocer solamente autoridades que puedan mostrar, a través de las actas electorales, resultados válidos del proceso electoral”, complementó la autoridad.

Acto seguido, dijo que “todo indica -por el hecho de que esas actas no se presentaron- que el resultado que se dio a conocer no tienen los respaldos suficientes, pero no nos parece adecuado dar por buenos otros resultados de los cuales tampoco tenemos las actas”.

“La experiencia de reconocer a personas, o candidaturas que no se le reconocieron plenamente sus derechos en el conteo de votos, no dio lugar a buenos resultados, por ejemplo, cuando fue el caso del señor (Juan) Guaidó”, ejemplificó la titular de Interior.

Por lo que “nuestra actitud por este momento es seguir exigiendo que se muestren las actas electorales, que se validen y ese es el resultado que Chile reconoce”.

Tohá y posible nueva ola migratoria desde Venezuela

Respecto a si el país está preparado -o no- para una eventual ola migratoria, la secretaria de Estado resaltó que “Chile se ha preparado intensamente en los últimos años y tiene, hoy día, capacidades muy distintas de las que había en años anteriores”.

“Capacidades que se refieren a la tecnología en la frontera, al despliegue militar, a la legislación que se ha ido robusteciendo (…) entonces, tenemos hoy muchas mejores condiciones”, detalló.

Pese a lo anterior, advirtió que “nunca esas condiciones, por mejores que sean, nos dejan plenamente blindados. Entonces, siempre hay que seguirlas reforzando y seguir trabajando en esa dirección”.

La relación política con Venezuela

Por último, sobre las relaciones con Venezuela, la ministra Tohá sostuvo que “el día que se rompen relaciones hay una noticia que políticamente se ve bien, pero el resultado de eso a las pocas horas es de nula utilidad”.

“Se dificulta toda la tensión de la población y se dificulta el propio trabajo de promoción de los valores democráticos. Entonces, en realidad, ha sido Venezuela que ha tomado la iniciativa de restringir la comunicación y el intercambio diplomático que tenemos con ese país, producto también de la firmeza que ha tenido Chile”, complementó.

Concluyendo “nosotros vamos a seguir buscando y creemos que es necesario tener un refuerzo, especialmente de los servicios consulares, porque hay 12 mil chilenos viviendo en Venezuela y hay alrededor de 1 millón de venezolanos viviendo en Chile”.