El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle hizo un descarnado análisis de la crisis política que vive nuestro país, pidiendo una reforma que termine con las “pymes políticas” para lograr acuerdos.

Así lo señaló el exmandatario durante una extensa presentación durante el encuentro 2025 “Un pacto por el crecimiento” que organizó Icare.

En la oportunidad, Frei advirtió el avance del populismo y de la ultraderecha, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, ante la incapacidad para lograr crecimiento económico.

“¿Cuántos países podríamos nombrar, 15 o 20 países que están llegando con gobiernos de ultraderecha? ¿Ese destino queremos? Chile requiere incentivar la inversión y el ahorro, menos permisología, menos burocracia, más asociación público-privada”, señaló.

“No voy a hablar de seguridad, yo ya hoy día en la noche cuando prendo la televisión y llevo 30 minutos de asaltos, el boletín de la PDI, el boletín de Carabineros y los asaltos y los baleos, entonces ya corto la televisión porque si no, no puedo dormir”, ejemplificó.

“El tema de seguridad, si no lo resolvemos, nos va a comer, como comió a muchos países”, alertó el expresidente Frei, enfatizando en que esto se resuelve con acuerdos.

“Hace poco estuvo aquí presidente de Colombia y todos le preguntan cómo lo hizo Colombia y él dijo, hay una solución, que es la política de Estado que comienza con el Gobierno, con el Presidente, con el Congreso, con el Poder Judicial, con las policías, con las Fuerzas Armadas, con todas las instituciones públicas y privadas del país, que sigue con los alcaldes, con los gobernadores y todo el país en esa línea y nadie se equivoca, es la única manera de resolverlo”, apuntó.

Expresidente Frei pide terminar con las “pymes políticas”

En esa línea, el exmandatario pidió terminar con las “pymes políticas en Chile”, ante la fragmentación de partidos en el Congreso.

“La crisis de Chile es una crisis política. Si no resolvemos el tema político no vamos a avanzar ¿Cuántos partidos políticos hay en el Congreso?”, reflexionó.

“La reforma política es indispensable. Todos hablamos de eso, pero al final no se concreta. Alguien tiene que ponerse firme en algún momento y decir esto va o no va, porque al final los negocios, la sociedad, la educación, todo funciona cuando la política funciona. Si la política no funciona en un país, todo se va al diablo”, alertó.

“¿Cuántos proyectos ha sacado este Gobierno importantes? Se cuentan con los dedos de la mano. Y ahí están, discutiendo ahora, una vez más, llevamos 20 años discutiendo las pensiones”, criticó.

“Hay que superar la fragmentación, hay que buscar los acuerdos. Tanto que se criticaban los acuerdos. En las épocas nuestras nos hablaban de que hacíamos la cocina, era el cocinero. Pero se avanzaba, se resolvían los temas, había acuerdos,” insistió.

“Las condiciones están, el país lo puede hacer, tenemos los recursos, pero para eso se necesita voluntad política porque siempre va a haber gente que se va a oponer a todo”, apuntó.

“A lo mejor algunos querrían que fuera más optimista, yo soy lo más realista. Estamos en problemas, pero las veces que tuvimos que hacer las cosas la hicimos y durante 25 años las hicimos contra todas las oposiciones de muchos sectores. Eso se llama liderazgo, convicción y hacer las cosas, eso es lo que necesita Chile hoy”, concluyó.