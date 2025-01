Detectives de contrainteligencia borraron videos días antes de la denuncia por abuso sexual y violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Un informe de la PDI reveló la pérdida de registros de cámaras de seguridad levantados el 11 de octubre, tres días antes de la denuncia, en el lugar de residencia de la víctima. Monsalve había ordenado gestiones previas a la denuncia a la exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches. El informe indica que Contrainteligencia se llevó los respaldos de las cámaras el 11 de octubre y que posteriormente, al ser llamada a retiro Vilches, el fiscal entregó el respaldo que Contrainteligencia había tomado, pero el video en cuestión no fue encontrado en el dispositivo de almacenamiento.

En medios de las diligencias por el caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reveló un informe de la Policía de Investigaciones que señala que detectives de contrainteligencia borraron videos días antes de la denuncia contra la exautoridad.

Recordemos que ayer, Monsalve declaró por primera vez ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a raíz de las imputaciones por abuso sexual y violación.

Fue el 14 de octubre de 2024, cuando una mujer de 32 años interpuso la denuncia, por lo que esa misma semana comenzaron las investigaciones.

Sin embargo, Monsalve había ordenado a la ahora exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, que realizara una serie de gestiones, incluso antes de que se presentara la denuncia.

Informe de la PDI

Un informe de la PDI, al cual tuvo acceso La Tercera, reveló que hay videos que fueron levantados por detectives de inteligencia el 11 de octubre, es decir, tres días antes de la denuncia, de los cuales ya no hay respaldo.

“La intersección de calles General Mackenna y Amunátegui, comuna de Santiago, corresponde al lugar de residencia de la víctima, quien registra domicilio en calle XX. En el lugar se revisaron diversas cámaras de seguridad, no obstante, no se logró obtener resultados positivos, por cuanto a la inspección ocular y empadronamiento realizado a residentes del sector, estos manifestaron no contar con respaldos de la fecha de la comisión del delito”, señala el documento.

También se les indicó a los policías que “con respecto al registro de la cámara ubicada en la intersección de las calles General Mackenna con Amunátegui del día 22 de septiembre, ya no existían los respaldos, ya que se sobreescriben”, consignó La Segunda.

Junto a lo anterior, se les manifestó que “los funcionarios de la Brigada de Contrainteligencia ya se habían llevado los respaldos de dicha cámara el día 11 de octubre de 2024”.

El informe de la PDI también sostiene que el 25 de octubre, mismo día que Cristina Vilches fue llamada a retiro, el fiscal Centro Norte, Francisco Jacir, entregó el respaldo del disco duro que contenía las imágenes que el equipo de Contrainteligencia se llevó.

“Sin embargo, a la revisión y análisis de estos, el respaldo de la cámara ubicada en General Mackenna con Amunátegui no fue encontrado en dicho dispositivo de almacenamiento. Lo anterior fue debidamente informado a través del informe policial de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana”, indica el informe.