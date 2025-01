Exministro Andrade dice que "Monsalve es inocente" y "anda con un cuaderno" anotando lo que recuerda

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, expresó su respaldo a su amigo Manuel Monsalve, señalando que es inocente hasta que un tribunal declare lo contrario, resaltando la importancia de la presunción de inocencia y sin poner en tela de juicio la perspectiva de género. Además, Andrade comentó su preocupación por Monsalve en prisión, visitándolo regularmente. En otro tema, calificó la fallida compra de la casa de Allende como un "bochorno de marca mayor", criticando la incompetencia y falta de acuciosidad en dicho proceso. Desarrollado por BioBioChile

En conversación con Podría ser Peor, el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, ahondó sobre su relación con Manuel Monsalve y qué piensa de este caso.

“Es un amigo que está en un momento de preocupación y hay que respaldarlo. Yo de eso no tengo ninguna duda”, manifestó.

Asimismo, el exministro del Trabajo explicó que lo respalda por dos razones: “La primera, porque es un amigo. Y en segundo lugar, yo soy de los que creen que la presunción de inocencia es algo real. Es una base civilizatoria”.

Además, agregó que mientras no haya un Tribunal que diga lo contrario, “Manuel Monsalve es inocente”.

El abogado detalló que esto no significa que se ponga en “tela de juicio” la perspectiva de género.

“En consecuencia, habrá que tomar las medidas para que a la denunciante no la revictimizemos. No la hagamos pasar un mal trato. Pero eso no puede ser un obstáculo para mantener el criterio de la presunción de inocencia”, explicó el abogado.

En un tercer criterio, el entrevistado agregó que él sabe lo que es estar preso y eso, “a mí me conmueve”.

“La soledad de la prisión es muy grave (…) Yo lo voy a ver todas las semanas”, dijo.

En esta línea dijo que él, al ser abogado, puede entrar fuera del horario de visitas, lo que le facilita su asistencia.

“(Lo veo) preocupado pero lúcido. Yo lo conozco bien también, entonces sé de sus momentos. Está recuperando antecedentes y anda con un cuaderno, anota lo que se acuerda, hace encargos, aclara cosas. Lo vi bastante animoso porque estaba preparando su declaración”, detalló.

Exministro Andrade por fallida compra de casa de Allende: “Es un bochorno de marca mayor”

Durante la entrevista, Andrade también fue consultado por la fallida compra de la casa de Allende y que Republicanos irán al TC para destituir a la senadora Allende.

“Este es un bochorno de marca mayor. Utilizo una palabra elegante porque podría ser mucho peor”, manifestó.

Andrade explica que la figura del expresidente Allende “no merece” una situación como esta.

“Allende es mucho más que todo esto. A lo mejor la intención presidencial era muy buena, pero mire en lo que terminó”, indicó.

El abogado detalló que en la política las cosas se miden por el resultado y no por las buenas intenciones y esto -la compra de la casa de Allende- “terminó de la peor manera”.

“Aquí hubo un proceso, claramente con una incompetencia brutal. El presidente Boric tomó una decisión, hizo responsabilidades políticas en una ministra. Y hasta ahí entiendo que yo que el presidente entiende que se estableció la responsabilidad”, argumenta.

Sin embargo, para Andrade este hecho refleja que existió mucha gente con inexperiencia, incompetencia y falta de acuciosidad, pero indica que habrá que ver cómo continúa.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.