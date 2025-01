Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exasesor de la Subsecretaría del Interior y miembro de la comisión política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, reconoció que fue un error no aceptar la propuesta de Reforma de Pensiones de Sebastián Piñera, quien planteó un 6% de cotización adicional, destinando el 3% a una Cuenta de Ahorro Previsional individual y el resto a un Programa de Ahorro Colectivo y Solidario. Lagos admitió que se debería haber buscado un acuerdo, criticando a la oposición por no llegar a consensos en temas de pensiones y mencionando la necesidad de que la derecha y el gran empresariado cedan. Además, calificó como un error no activar la movilización social para respaldar una reforma en pensiones, sosteniendo que la participación democrática en las calles es esencial.