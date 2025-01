El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como un "bochorno" la fallida compra de la casa de Salvador Allende por $933 millones a la ministra de Defensa, Maya Fernández, desencadenando una polémica por conflictos de interés. La adquisición, que violaba la prohibición constitucional de ministros celebrando contratos con el Estado, fue finalmente anulada por La Moneda. A pesar de cuestionamientos de la oposición, el presidente Gabriel Boric defendió la integridad de la familia de Allende. Carmona descartó mala intención en la compra, pero reconoció la imprudencia de adelantar el procedimiento. Enfatizó que la iniciativa de homenajear a expresidentes es loable y espera que el bochorno no afecte el tema de fondo, destacando la importancia de preservar el patrimonio histórico de Chile.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como un “bochorno” la fallida compra de la casa de Salvador Allende a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández.

Se trata de la iniciativa que busca honrar a los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, y que terminó en polémica tras revelarse conflictos de interés en la compra de la casa de este último exmandatario por $933 millones.

La adquisición, que involucraba a la secretaria de Estado y nieta de Allende, viola la prohibición constitucional de que ministros celebren contratos con el Estado, por lo que finalmente La Moneda echó pie atrás con la compra.

Al respecto, el presidente Gabriel Boric se defendió de los cuestionamientos de la oposición, asegurando la integridad de la familia del fallecido jefe de Estado.

Consultado al respecto, Lautaro Carmona descartó alguna “mala intención” en la fallida compra de la casa de Salvador Allende, exculpando del bochorno a la ministra Maya Fernández.

“Es evidente que alguien fue poco prolijo porque no creo que haya habido alguna mala intención, conociendo mucho a la ministra de Defensa, eso lo saco de lugar”, señaló en entrevista con Infinita.

No obstante, reconoció que “una iniciativa de esa dimensión, muy loable, se afecta por, para ser más elegantes, una imprudencia, por una cosa que no debió hacerse que es adelantar el procedimiento, sabiendo que habían partes incumbentes que del punto de vista institucional, no daba a lugar”.

“Espero que este bochorno, no afecte el tema de fondo, y que podamos el día de mañana, cuando esas partes incumbentes inhabilitadas para estar en un intercambio y consumar esta política de Estado, ya no tengan esa condición, pueda el Estado de Chile hacerse de estos patrimonios”, sentenció Carmona.

En esa línea, el timonel comunista resaltó que se trata de “una gran iniciativa, que supera al Gobierno y a quienes somos parte del Gobierno, los inmuebles donde hay cobijada tanta historia, tantos encuentros de estadistas que tienen transcendencia mundial”.