La ministra (s) de la Segegob, Aisén Etcheverry, se refirió a las críticas que lanzó la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en contra del Gobierno y la falta de autocrítica en su balance anual.

Respecto a la evaluación del 2024, la ministra de Ciencias dijo que “nos tiene bastante satisfechos. Hemos logrado durante este año avanzar en materia de seguridad ciudadana, de seguridad económica, de seguridad social”.

Frente a esto y a través de la plataforma X, la militante de la UDI abordó los últimos 14 homicidios que marcaron el fin de semana, donde señaló que “hoy las familias chilenas se ven muy perjudicadas por la demora en la aprobación de leyes de seguridad que eran tan necesarias para dotar de mejores herramientas y facultades a Carabineros y las FFAA”.

“No existe en La Moneda autocrítica alguna, no existió antes, y nadie asume la responsabilidad política”, fustigó Matthei.

“Mientras tanto, tenemos fines de semana con horrendos crímenes. Una pena enorme. Se requiere que todos nuestros esfuerzos y recursos estén abocados a las mejoras de seguridad que urgen al país para frenar esta ola de crímenes”, añadió la carta presidencial de la UDI.

“Ejercicios de memoria”

En este sentido, Etcheverry señaló que “es importante hacer ejercicios de memoria y por eso yo resaltaba el estado en el que recibimos el país hace algunos años atrás, no tantos años atrás, donde los crímenes violentos estaban en alza, tendencia que hemos logrado romper”.

Ejemplificando ese periodo como “donde nuestros carabineros no tenían o tenían una flota insuficiente para hacerse cargo de los desafíos en seguridad; donde teníamos 60 leyes menos que las que tenemos hoy para efectos de combatir el crimen que es la principal preocupación de los ciudadanos; donde teníamos una inflación de dos dígitos que hoy no sólo se logra controlar, sino que además viene acompañado de un conjunto de leyes asociado al pacto fiscal, a la reforma de permisos sectoriales que nos permite construir sobreseguro y avanzar en esa dirección”.

Asimismo, la ministra señaló que “el reconocer que existen desafíos pendientes y trabajo por hacer, no impide reconocer los logros hasta la fecha y creo que es importante que reconozcamos que se ha avanzado y se ha avanzado en muchos casos con la colaboración de sectores importantes de la derecha. Si no, no tendríamos más de 60 leyes. Es un logro que creo podemos atribuir a la capacidad de algunos sectores de la derecha y del Gobierno de llegar a acuerdos”.

Homicidios

Al preguntarle por la alta cifra de homicidios registrados durante el fin de semana, Etcheverry afirmó que “nosotros como Gobierno lamentamos cada una de esas muertes, empatizamos con cada una de esas familias y también con todas las familias que a lo mejor no se sienten seguras, que sabemos son muchas”.

Añadiendo que “también estamos comprometidos en trabajar por reducir ese número y reducirlo permanentemente y por eso recuerdo las cifras”.

En cuanto a las críticas, la vocera (s) apuntó a que “no perdamos la memoria. Estábamos en una situación muy distinta hace dos años atrás. Hoy día hemos logrado tomar control de la situación y proyectar medidas, planes, institucionalidad que está dando resultados”.