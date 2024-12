El rechazo al bono mensual destinado a más de 26 mil Carabineros que cumple funciones de riesgo marcó un hito en la discusión del reajuste al sector público. Tras la decisión del Senado, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Interior, Carolina Tohá, abordaron las implicancias y los próximos pasos respecto al proyecto.

El ministro Mario Marcel recordó que este beneficio forma parte de un plan anunciado por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública del 1 de junio. “Señaló que en la medida que se tuvieran los recursos provenientes de la Ley de Cumplimiento Tributario, habría mejoramientos de remuneraciones para personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”, explicó el secretario de Estado.

El beneficio transitorio, que busca anticipar una reforma legal de largo alcance, fue rechazado por la oposición, lo que Marcel calificó como un riesgo para los funcionarios policiales. “La oposición optó por votar en contra de esta norma, poniendo en peligro la posibilidad de que este beneficio se pague junto con el reajuste”, afirmó.

En la misma línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la urgencia de implementar este beneficio.

“En la actualidad, la única manera de salvar este bono es que los parlamentarios de oposición de la Cámara de Diputados voten en contra de lo que hicieron sus propios senadores, lo que permitiría llevar esta discusión a una comisión mixta”, señaló la Ministra del Interior.

“Beneficio ligado al desempeño”

Ambos ministros coincidieron en que el bono rechazado no está aislado, sino que forma parte de un plan integral de mejora de las carreras policiales. Marcel detalló que “se establecerá un beneficio ligado al desempeño de las unidades policiales y otro para la Policía de Investigaciones, con modificaciones importantes en sus plantas de personal y carrera funcionaria”.

Por su parte, Tohá enfatizó el esfuerzo del Gobierno por avanzar en medidas concretas. “El Presidente propuso un puente transitorio para que mientras se discute la ley, ya empiece a llegar el beneficio a los funcionarios que más se exponen, los que están en las calles”, aseguró.

La Ministra explicó que la medida se incorporó en el reajuste del sector público para acelerar su implementación. “La manera de hacerlo rápido fue modificando un beneficio ya existente, la asignación de riesgo. Esto permitirá pagar desde el mes de marzo”, explicó.

Críticas a la postura de la oposición al rechazar bono de Carabineros

Ambos ministros también criticaron la postura de la oposición. Marcel afirmó que “el rechazo de la oposición no es consistente con su preocupación por Carabineros. Es una decisión que no ayuda a avanzar”. Por su parte, Tohá señaló que “el mismo sector que hoy rechazó este bono, cuando gobernó, no incorporó ningún mejoramiento en las remuneraciones policiales”.

La Ministra del Interior también destacó que, durante la administración actual, ya se han tomado medidas significativas. “El Presidente elevó al máximo legal la asignación de riesgo, lo que significó duplicarla en las regiones que la tenían más baja. Con este bono, se busca elevarla a un sueldo anual extra”, detalló.

Finalmente, ambos ministros reiteraron el compromiso del Gobierno de cumplir con los acuerdos. “Vamos a hacer todo lo posible porque la Cámara de Diputados rechace esta propuesta del Senado, se conforme una comisión mixta y podamos reponer el beneficio”, concluyó la secretaria de Estado.

El debate sobre el bono para Carabineros continuará en la Cámara de Diputados, donde se espera alcanzar un acuerdo que permita avanzar en la implementación de esta y otras medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales del personal policial.