Este martes, en la comuna de Quinta Normal, se presentó la V Encuesta Nacional de Violencia contras las Mujeres, donde se reveló la disminución de un 8% en las víctimas que sufrieron al menos un tipo de violencia psicológica, física o sexual- en algún momento de su vida.

Las cifras fueron presentadas por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; y la alcaldesa de Quinta Normal y presidenta de la AChM, Karina Delfino.

Principales resultados

El estudio contempla el periodo comprendido entre el 16 de noviembre del 2023 y el 28 de mayo de 2024, e incluyó una muestra de 10.990 mujeres mayores de 15 años de todo el territorio nacional.

Además, por primera vez, el estudio consideró a mujeres residentes de cuatro zonas rurales de las regiones de La Araucanía, Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos, e incorporó nuevas temáticas como la violencia obstétrica.

Entre las principales conclusiones de la encuesta, se dio a conocer que un 20,3% de las mujeres encuestadas señaló haber sufrido al menos un tipo de violencia física, psicológica o sexual en el último año.

Lo anterior reflejó una disminución de 1,4 puntos porcentuales en comparación con el año 2020. Asimismo, en lo que respecta a las mujeres que afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia durante su vida, el porcentaje pasó de 41,4% en 2020 a 33,4%.

En relación con los tipos de violencia, el porcentaje de mujeres que señaló haber sufrido violencia psicológica en el último año pasó de 20,2% en 2020 a 18,5% en 2024.

En tanto, el porcentaje que dijo haber sufrido violencia psicológica en algún momento de su vida cayó de 38,3% a 28,6%.

En cuanto a la violencia física, en el último año, la cifra de mujeres que aseguró haberla sufrido en el último año se mantuvo estable, pasando de 3,7% en 2020 a 3,5% en 2024, pero si mostró una disminución significativa entre quienes afirmaron haber sido víctimas de violencia física a lo largo de su vida, bajando de 15,5% en 2020 a 10,9% en 2024.

Por último, para la violencia sexual, los porcentajes no presentaron variaciones estadísticamente significativas entre el año 2020 y 2024.

Denuncia

La encuesta también midió la cantidad de mujeres que concurrió a hacer la denuncia luego de haber sido víctimas de su último episodio de violencia.

Respecto a la violencia psicológica, el porcentaje fue de 19,1% en 2024, similar al 19% de 2020. Donde sí se registró un incremento importante fue en la denuncia por violencia física, que aumentó de 29% a 37,4%.

Por el contrario, el número de mujeres que denunció su último episodio de violencia sexual bajó de 16,3% a 12,1%.

Entre las principales razones esgrimidas para no denunciar se encontraron “porque no fue algo serio y no lo consideré necesario” (17,1%), “no sabía que podía denunciar esta situación” (15,6%) y “no creo que denunciar sirva o había denuncia antes y no pasó nada” (12,1%).

Nuevos indicadores y actualizaciones

Algunas de las modificaciones del estudio fueron la actualización del indicador de violencia económica, que en el año 2024 registró un 9,9%.

Además, por vez primera, se incluyó en la medición de la violencia en contextos institucionales a la violencia gineco-obstétrica, que midió todo maltrato o agresión ocurrido en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Este índice alcanzó un 29,6% de las mujeres encuestadas durante 2024.

En la comparación entre sectores rurales y urbanos no se apreciaron variaciones importantes, con excepción del porcentaje de mujeres en zonas rurales que dijeron haber sufrido violencia psicológica durante su vida que fue de un 29,8%, 3,6 porcentuales más que en zonas urbanas.