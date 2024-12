Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La bancada de diputados del Partido Demócratas presentó un proyecto de ley para eliminar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), argumentando que se ha convertido en un problema en vez de una solución, proponiendo que los padres tengan la libertad de elegir el colegio de sus hijos en lugar de depender de sorteos. Este sistema obliga a los establecimientos públicos y subvencionados a admitir a todos los postulantes si hay cupos disponibles, sin discriminar por características socioeconómicas o académicas. Aunque la iniciativa no fue bien recibida por el oficialismo, que considera que no es el momento adecuado para debatirlo, exponiendo que la eliminación no es la mejor política estatal, sino que se debería reformar. El proyecto propone cambios en normas legales para garantizar procesos de selección transparentes y evitar discriminaciones, así como para asegurar que colegios vulnerables no queden excluidos del acceso a recursos y estudiantes.