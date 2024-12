Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por la presunta vulneración de derechos de unos 305 niños en el desalojo de una toma en el Cerro Chuño. La institución denunció que las familias afectadas no fueron avisadas del desalojo y carecían de un plan de relocalización, lo que supondría una violación a los derechos a la integridad física y psíquica, así como a la igualdad ante la ley. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, atribuyó la situación a una falta de coordinación. Según el gobierno, el operativo se enmarcó en una estrategia contra el crimen organizado representado por Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua, que operaba en el Cerro Chuño. La subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, aseguró que se están tomando medidas protocolares tras el desalojo, indicando que por razones de seguridad no se informó con anticipación. La Defensoría señaló que al inicio del desalojo solo había dos albergues con 15 cupos cada uno, situación que no ha variado.