La Corte Suprema decidió este lunes, de manera unánime, desaforar al diputado independiente Francisco Pulgar (exbancada DC), imputado por el delito de violación reiterada contra una persona mayor de 14 años, ilícito que habría ocurrido en 2014 en la región del Maule.

La abogada querellante, Silvana del Valle, valoró la decisión de la Corte Suprema, calificándola como un avance clave para la causa. “Gracias a esto podremos iniciar una etapa de investigación de carácter formalizado y pedir, por primera vez, medidas cautelares en esta causa. Desde ya, nuestro interés sería solicitar la prohibición de acercamiento a la víctima”, afirmó.

Del Valle también adelantó que buscarán medidas cautelares para el diputado y destacó que la decisión del máximo tribunal permite que “una niña que fue agredida sexualmente hace muchos años pueda iniciar un proceso jurisdiccional en el que se pueda probar la existencia de los hechos y, en definitiva, conseguir justicia”.

Además, aseguró que los antecedentes presentados hasta ahora son sólidos: “Hay antecedentes suficientes que permiten acreditar, a lo menos, la existencia del delito de violación en contra de una persona mayor de 14 años pero menor de edad en esos momentos”.

Diputado Francisco Pulgar asegura ser inocente

Desde el Congreso Nacional y acompañado por su esposa, tras la decisión del máximo tribunal que lo desafuera, el parlamentario declaró “reiterar nuevamente que soy inocente. Quiero enviar un mensaje a mi familia: tranquilidad. Agradezco a mi señora esposa de estar al lado acompañándome, y quien ha conocido toda la historia de injusticia respecto a esta falsa denuncia que va a quedar totalmente acreditada en el juicio, fuera de toda duda razonable”.

Además, emplazó directamente al fiscal regional del Maule, Julio Contardo: “porque en la Región del Maule conocen mi caso, que soy el único político que ha pedido ser formalizado y hoy, desde el Congreso Nacional, porque aún sigo siendo diputado, emplazo al fiscal regional del Maule, señor Julio Contardo, a que mañana mismo me formalice, mañana mismo y si quiere darse el gustito de solicitar medidas cautelares, ningún problema”.

El parlamentario aseguró no temer al proceso ni a sus implicancias. “Conozco las cárceles, pero no porque he cometido algún delito, sino que por mi trabajo profesional. No le tengo miedo. Menos a la situación que estamos viviendo. Tranquilidad a mi familia”, añadió.

Cuando se le consultó por la decisión unánime de la Corte Suprema, Pulgar respondió que no es jurista, pero confía en que los medios de prueba demostrarán su inocencia: “Fui criminalista, sigo siendo criminalista, y los medios de prueba que vamos a presentar en su momento van a acreditar fuera de toda duda razonable que los hechos que se me imputan son totalmente falsos”.

Finalmente, se le preguntó por los argumentos para sostener su inocencia durante todo este proceso, ante lo que respondió que “creo que he pasado una etapa de madurez. Si hubiese estado 7 años atrás, en los matinales, le hubiese dado un detalle y le hubiese planteado unas 10 hipótesis. Pero hoy día uno tiene que aprender de la experiencia y esa experiencia pide prudencia. En este momento en sede judicial mostraremos todo y espero que el Ministerio Público, así como ha filtrado otros antecedentes míos, los que hemos incorporado por parte de la Defensa tampoco los filtre”.