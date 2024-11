En medio de las acusaciones de una posible conspiración política en contra del Presidente Gabriel Boric, el jefe de la Bancada Republicana, Luis Fernando Sánchez, rechazó las insinuaciones de representantes de la izquierda, señalando que el asesor jurídico de la denunciante, supuestamente vinculado a su partido, no es una figura conocida dentro de la colectividad. Sánchez enfatizó que el verdadero problema radica en el Gobierno por haber ocultado la denuncia por dos meses y medio, acusándolos de intentar encubrir la información. A su vez, criticó a la izquierda por no asumir sus responsabilidades y señalar a terceros, en lugar de trabajar por el bienestar del país.

“Parece que el nerviosismo con el mal manejo del Gobierno tiene un poquito conspiranoicos a algunos representantes de la izquierda, de tratar de ver fantasmas donde no existen”.

Así respondió el jefe de la Bancada Republicana, Luis Fernando Sánchez, a las insinuaciones que apuntaban a una posible conspiración política en contra del Presidente Gabriel Boric, tras la presentación de una denuncia en su contra.

Esto, ya que el asesor jurídico de la denunciante -y expareja de la misma- sería militante del Partido Republicano, lo que despertó dudas en algunos representantes del oficialismo.

“La verdad es que, si es que el señor (abogado de la denunciante) al que hacen referencia es militante o no del Partido Republicano, la verdad es que yo no lo conozco. Nadie que esté involucrado en el partido aquí en la región lo conoce bien. No es una persona que sea activo dentro del Partido“, señaló Sánchez.

“Pero aquí esto, además, no guarda ninguna relación con el cuestionamiento de fondo que le hemos hecho al Presidente de la República por el hecho de haber ocultado esta denuncia”, agregó.

El “tema de fondo” para Republicanos

En ese sentido, el legislador por Valparaíso expresó que, más allá de quien presentó la denuncia, “el tema de fondo es que esta denuncia estuvo tapada, estuvo escondida durante dos meses y medio”.

“Entonces, evidentemente, aquí el pésimo manejo por parte del Gobierno es responsabilidad de ellos, el intento de encubrir esta información y no revelarlo hasta que había ruido de que iba a salir filtrado es responsabilidad de ellos”, acusó.

Finalmente, Sánchez enfatizó que con las sospechas hacia Republicanos, la izquierda “no se hace cargo de sus responsabilidades, que siempre apuntan con el dedo a otro y es por eso que nunca logran contribuir de ninguna forma al bienestar de nuestro país”.