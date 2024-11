La secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, rechazó las acusaciones de un sector del oficialismo que vinculan al partido con la denuncia contra el presidente Gabriel Boric por la presunta divulgación de imágenes íntimas, calificando las afirmaciones como una "bajeza". La defensa del mandatario sostiene que la denunciante lo acosaba, presentando correos como evidencia. El abogado de la denunciante, militante de Republicanos, ha generado especulaciones, pero Hurtado aseguró que el partido no tiene responsabilidad en la denuncia y descartó desestabilizar al presidente, aunque no rechazaron una eventual Acusación Constitucional en caso de cometer un delito.

La secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, calificó de “bajeza” las acusaciones de un sector del oficialismo de estar detrás de la denuncia en contra del presidente Gabriel Boric, luego que se conociera que el abogado que asesora a la denunciante es militante de la colectividad.

Recordemos que el mandatario está siendo investigado por la eventual divulgación de imágenes íntimas.

Se trata de una indagatoria que lleva la Fiscalía de Magallanes tras una acusación presentada por una mujer, quien asegura que Boric habría divulgado fotografías explícitas de ella, obtenidas hace 10 años, cuando ambos realizaron su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial.

Por su parte, la defensa del presidente es que en realidad la mujer acosaba al otrora diputado. Para demostrar eso, entregaron una serie de correos escritos por la denunciante.

El caso ha levantado una serie de especulaciones, especialmente tras conocerse que el abogado que asesora a la denunciante, Jaime García, es militante de Republicanos.

“El Partido Republicano debe aclarar el rol que jugó y juega uno de sus militantes en la denuncia contra el Presidente @GabrielBoric… esto podría ser una burda manipulación y montaje…”, escribió el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, en la red social X.

Al respecto, la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, calificó la acusación del parlamentario de “bajeza”, descartando algún vínculo de Republicanos con la denuncia contra el presidente Boric.

“El tema del alcance o cómo ha querido instalar de alguna manera ayer el senador Lagos Weber y otros que son del oficialismo, que esta es una maniobra, es una estrategia del Partido Republicano en contra del Presidente, la verdad es que me parece de una bajeza tremenda lo que hacen ellos respecto de nosotros”, señaló en entrevista con Infinita.

“No tenemos cómo conocer la actividad profesional, oficio o lo que se desenvuelven más de veinte mil militantes que hoy día tenemos en el partido y además no es de interés del partido conocer cada una de sus actividades laborales”, insistió Hurtado.

En ese sentido, descartó algún interés de Republicano en desestabilizar al mandatario, advirtiendo eso sí que no están cerrando la puerta a una eventual Acusación Constitucional en contra de la máxima autoridad del país, en el caso de que cometa un delito.

“Obviamente, no vamos a estar armando un escenario desfavorable en contra del presidente. Si hay algo en lo que nosotros creemos en la institucionalidad, para nuestro país sería muy terrible tener a un presidente destituido, por lo que fuera”, sentenció.

“Obviamente que si hay un Presidente que comete un delito, este delito no puede quedar impune y no por ser democráticamente electo, como alguien dijo hace un tiempo, un Presidente no puede tener una acusación constitucional”, advirtió Hurtado.

“Pero obviamente cada situación, cada hecho, se va analizando en su mérito y evidentemente en esta situación nosotros no tuvimos ninguna participación, ninguna estrategia, ninguna conversación con el militante para generar este escenario que hoy día está en una investigación desformalizada del Ministerio Público”, concluyó.