En los alegatos de la defensa de Manuel Monsalve para revocar su prisión preventiva, el abogado Cristián Arias argumentó que no existen los presupuestos para mantener dicha medida cautelar, señalando que no hay pruebas de la presunta violación que se le imputa. Arias analizó el "blackout alcohólico" sufrido por ambas partes, destacando que no hay certezas sobre un supuesto encuentro sexual. Asimismo, cuestionó los informes periciales presentados, alegando que no establecen evidencia concluyente. Solicitó que se reemplace la prisión preventiva por arresto domiciliario total, argumentando que la medida actual es anticipación de pena y que el Ministerio Público no logrará probar la violación. La audiencia continúa a la espera de la respuesta del Ministerio Público y la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.