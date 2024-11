La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), criticó la gestión del gobierno frente al Caso Monsalve, señalando que hay numerosas aristas por investigar. Matthei propuso abrir las cuentas bancarias del exsubsecretario Monsalve para verificar posibles gastos personales mezclados con fondos de la cartera. Además, cuestionó que se mantuviera a Monsalve en su cargo tras conocerse las denuncias en su contra, calificando la actuación del gobierno como una de las peores. Afirmó que esperaba que no hubiera un intento de encubrimiento por parte de diversas personas involucradas en el caso.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a la forma en que el gobierno ha abordado todo lo relacionado con el Caso Monsalve.

Y es que para la carta presidencial de Chile Vamos, todo lo ha salido a la luz es muy confuso, por lo que -asegura- ahora son diversas las aristas que se deben investigar.

De acuerdo informó La Tercera, desde Copiapó la autoridad sostuvo que “mientras más antecedentes conocemos, más nos damos cuenta de que hay muchas cosas aquí que investigar, que van quedando cada vez más aristas en las cuales se tiene que investigar”.

“Ahora nos hemos enterado que él pagaba muchas cosas en efectivo y, por otra parte, que manejaba, que manejó 1.500 millones de pesos que se le entregaban en efectivo y, por lo tanto, yo creo que es una obligación y si no lo hace la Fiscalía, probablemente algunos de nuestros diputados se van a querellar para llegar a eso”, comentó Matthei.

En ese contexto, la jefa comunal solicitó que se abran las cuentas bancarias del exsubsecretario Monsalve con el objetivo de corroborar “que no haya habido ninguna contaminación de gastos personales con gastos que son de la cartera”.

“Este es un tema que se tiene que investigar hasta el final porque quiero ser muy clara, el subsecretario del Interior es el que ha llevado toda la lucha contra el narcotráfico, contra la inmigración ilegal, contra la violencia, contra la delincuencia. Y por eso es muy grave que una persona que ocupa un cargo tan alto y de tanta importancia para Chile haya tenido el comportamiento que tuvo”, apuntó.

Matthei se refiere al manejo del gobierno ante los antecedentes del Caso Monsalve

La autoridad reiteró sus críticas hacia el manejo que el gobierno liderado por el presidente Boric ha tenido con este caso, el que -en sus palabras- ha sido de lo “peor”.

“Yo no puedo entender que nadie que conoce una denuncia tan grave como esta de violación lo deje 48 horas más en su puesto, lo mande a Valparaíso a defender el Presupuesto como si nada. Pero además, no solamente fue el momento en que supo ya oficialmente, o así se nos ha hecho saber el Presidente y la ministra del Interior, sino que ya va quedando bastante claro que mucha gente sabía en la subsecretaría y la subsecretaría no es muy grande”, añadió.

“Tengo la impresión, Dios quiera que yo me equivoque, por el bien de Chile, que aquí había mucha más gente que supo y que en realidad lo que hicieron fue tratar de tapar el caso”, concluyó.