El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, advirtió que el nombramiento de la exalcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, como nueva subsecretaria de Deportes, podría ser ilegal.

Recordemos que el miércoles pasado Ríos renunció a su cargo como jefa edilicia del municipio capitalino, supuestamente para postular en las elecciones parlamentarias de 2025.

Cabe mencionar que a principios de noviembre, la ahora exalcaldesa había descartado una carrera al Congreso luego de no salir reelegida por la comuna. “Ser candidata parlamentaria no está en mis planes”, aseguró en ese entonces a La Tercera.

No obstante, en un nuevo giro, la mañana de este viernes el Gobierno confirmó su nombramiento como nueva subsecretaria del Deporte.

Su llegada al Gobierno levantó críticas en la oposición, que calificaron lo sucedido como un “premio de consuelo”, considerando su derrota en las últimas elecciones municipales, donde no consiguió la reelección en Ñuñoa.

“Tenemos entrenadores, tenemos tres destacados deportistas que perfectamente podrían estar ahí y siendo un aporte para el deporte, pero no, lamentablemente esto se transforma en el premio de consuelo, en el pago que te deja haber perdido una elección a una alcaldía”, fustigó la diputada de Demócratas, Érika Olivera.

Pero además, su nombramiento podría ser ilegal, tal como lo advirtió el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, quien adelantó que presentará todos los antecedentes en Contraloría.

Diputado Guzmán advierte por nombramiento de Emilia Ríos como nueva subsecretaria de Deportes sería ilegal

Según explicó el parlamentario a BioBioChile, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades estipula que un alcalde puede renunciar por motivos justificados, con aprobación de 2/3 del Concejo; o también, para postular a un cargo de elección popular, sin necesidad de aprobación.

En ese sentido, enfatizó en que Emilia Ríos renunció para ser candidata al Congreso, pero asumió un cargo incompatible.

Cabe destacar que el artículo 57 de la Constitución señala que los subsecretarios no pueden postular como diputados o senadores. De esta forma, de acuerdo a lo señalado por el diputado Guzmán, si Emilia Ríos no renunció para ser candidata sino para ser subsecretaria, debió solicitar la aprobación del Concejo Municipal, algo que evidentemente no lo hizo.

“La Ley Orgánica de Municipalidades es clara, un alcalde puede renunciar a su cargo por motivos justificados, siempre que cuente con la aprobación de al menos 2/3 de los concejales en ejercicio o en su defecto, no va a requerir la aprobación del Consejo cuando lo haga para postular a un cargo de elección popular”, señaló a BioBioChile.

“Emilia Ríos el 13 de noviembre renuncia a su cargo, señalando que lo hace para postular a un cargo de elección popular en las elecciones parlamentarias del año 2025. Sin embargo, el 15 de noviembre el Presidente la nombra como Subsecretaria de Deporte”, agregó el diputado Guzmán.

“Nuestra pregunta es ¿renunció a su cargo para ser candidata? ¿O lo hizo para poder asumir en la Subsecretaría, pero sin el acuerdo del Consejo?”, cuestionó el parlamentario de oposición.

“Esto nos parece preocupante, nos parece que no es claro y creemos que la Contraloría General de la República debe pronunciarse si Emilia Ríos renunció de forma legal o lo hizo de forma ilegal”, sentenció.