Este jueves, la ahora subsecretaria de prevención del Delito, Carolina Leitao, respondió a las críticas tras su nombramiento.

Tras la salida de Eduardo Vergara, la exalcaldesa de Peñalolén se convirtió en la nueva incorporación del Ministerio de Interior. No obstante, su llegada no estuvo exenta de cuestionamientos, ante lo que Leitao, en conversación con Radio Infinita, señaló: “Espero que me evalúen por mi trabajo y no anticipadamente”.

“Yo creo que una de las cosas más importantes hoy día es centrarnos en lo que la ciudadanía está esperando, que es hablar del tema de seguridad, de cómo resolvemos los problemas de seguridad a corto, mediano y largo plazo”, sentenció.

En esa línea, la exDC invitó a “desarrollar acciones que vayan en la línea de abordar problemáticas, más que pelearnos políticamente entre nosotros, que yo creo que es lo que la ciudadanía más castiga”.

“Más que hoy día llegar alguien y empezar a pegarle de inmediato, yo al menos me dispongo a trabajar colaborativamente con el parlamento, con los alcaldes y alcaldesas, y con los otros ministerios para efectos de llevar adelante esta tarea”, indicó.

Trabajo en el Congreso

En su llamado, Leitao invitó a avanzar en la agenda de seguridad en el Congreso. Así, destacó que “el Gobierno ha estado dispuesto a ceder, incluso muchos temas que no estuvo dispuesto en su momento”.

“Yo creo que es súper importante sacar la agenda, esa va a ser la prioridad. Yo espero trabajar con todos los parlamentarios, voy a llamarlos a todos hoy día (…) para ver cuáles son las principales preocupaciones y sacar adelante la agenda”, sostuvo.

Respaldo de Leitao a Tohá

Finalmente, respecto al trabajo desarrollado por la jefa de Interior, Carolina Tohá, indicó que a “ella le ha tocado muy difícil. Ha tenido que atajar todos los goles y eso a veces tiene costos”.

“Pero yo creo que ella es una mujer que tiene tremendo coraje, y yo siento que tiene mucha energía y lo que hay que sacar adelante es la tarea. (…) Mientras fui alcaldesa, la más preocupada y la que más llamaba y la que más estaba al tanto de las cosas que estaban pasando, fue la ministra. Entonces yo creo que ahora vamos a hacer muy buen equipo para sacar adelante la tarea”, concluyó.