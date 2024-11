Este martes se dieron a conocer más detalles sobre lo que habrían conversado el abogado imputado, Luis Hermosilla, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, en una reunión que, según dijo el persecutor, fue poco después de haber asumido su cargo en el Ministerio Público.

Esto se da en medio de las revelaciones que haría la defensa de Hermosilla, sobre las conversaciones que mantuvo con jueces y fiscales, en torno a la investigación por el caso Audio.

“Tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas de yo haber entrado a la Fiscalía y por un tema personal (…)”, sostuvo el fiscal nacional en su momento, al conversar con Tele13 Radio.

Valencia dijo que el objetivo de esa reunión era “limar asperezas”.

El persecutor incluso dijo que al finalizar el encuentro con Hermosilla, este le había planteado que se podría buscar una salida alternativa para el caso del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, acusado por delitos de corrupción.

Según declaraciones del fiscal nacional, él se negó y le manifestó al abogado que eso no dependía de él.

Chadwick, Hermosilla y Valencia

No obstante, Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis, interpuso un recurso de protección en contra de la Fiscalía, donde se comentan los detalles de esa cita.

“El superior jerárquico de la fiscal Parra, el Sr. Ángel Valencia Vásquez, también tuvo contactos telefónicos y reuniones con Luis Hermosilla. Sin embargo, con fecha 9 de septiembre de 2024, primero señaló no mantener ningún tipo de comunicaciones con mi representado, fuera de unas relativas a un doctorado”, señala el texto.

Añadiendo que “en una entrevista de fecha 9 de octubre de 2024, recordó que se juntó en un café con él y con Andrés Chadwick, exministro del interior y cliente de Luis Hermosilla, en diversas causas, incluso una que en ese momento se encontraba abierta”.

“El 9 de octubre el Fiscal Nacional Ángel Valencia reconoce haber tenido una reunión con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, luego de que en principio y en público, negó todo tipo de interacciones profesionales o laborales con el imputado Hermosilla”, recalca el documento.

En tanto, el 11 de octubre, la prensa da a conocer que “será el fiscal Marcos Pasten el encargado de investigar nuestra denuncia por las filtraciones, sin embargo, no se nos ha informado lo mismo por canales formales”.

“Volviendo al Fiscal Nacional, la información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de “limar asperezas” en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio Fiscal Nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique, sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, detalla el texto.

Recalcando que “si bien el Sr. Ángel Valencia no está a cargo de las decisiones concretas en la investigación del “caso audios”, las versiones que ha dado sobre su vínculo con mi representado Luis Hermosilla no son efectivas, por lo que afectan también su imparcialidad para supervisar el desarrollo de estas investigaciones y tomar decisiones como, por ejemplo, decidir sobre inhabilitar o no a la Fiscal Regional, Lorena Parra”.