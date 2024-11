El exministro del Interior, Andrés Chadwick, niega haber recibido información sobre investigaciones penales relacionadas con el expresidente Sebastián Piñera, desmintiendo las afirmaciones del abogado Juan Pablo Hermosilla. Chadwick asegura que no ha solicitado ni recibido dato de esa naturaleza, reiterando que colaborará plenamente con el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia para esclarecer los hechos.

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, descarta haber recibido información acerca de investigaciones penales vinculadas al fallecido expresidente de la República, Sebastián Piñera.

Su declaración llega luego que el abogado Juan Pablo Hermosilla anunciara que revelará las conversaciones que Luis Hermosilla mantuvo con jueces y fiscales, en torno a la investigación por el caso Audio.

A través de un comunicado, la ex autoridad aseguró que no “he solicitado ni recibido antecedentes de esa naturaleza, menos aún lo habría hecho utilizando canales informales”.

De paso reiteró que es el “Ministerio Público y los Tribunales de Justicia a quien le corresponderá establecer los hechos y para ello, reitero una vez más, contará con mi total colaboración”, añade el texto.

Reunión entre Chadwick, Hermosilla y Valencia

El anuncio de Andrés Chadwick tiene por objetivo aclarar los antecedentes que Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis, indicó en el recurso de protección que interpuso en contra de la Fiscalía.

Y es que en la acción judicial, Hermosilla asegura que en una entrevista, el “Sr. Ángel Valencia Vásquez recordó que se juntó en un café con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick, exministro del interior, en diversas causas, incluso una que en ese momento se encontraba abierta”.

“La información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de “limar asperezas” en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio Fiscal Nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique, sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, concluye.