Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Dirección del Trabajo (DT) fiscalizó las elecciones y feriado, aplicando 41 multas por casi 233 millones de pesos, con Valparaíso y Metropolitana Oriente liderando en sanciones. Se destacan 4 multas por no permitir 3 horas para sufragar y 37 por no cumplir el feriado de malls. Además, se enviaron a casa a 314 trabajadores y trabajadoras que debían estar en locales cerrados. Normas fiscalizadas incluyeron multas entre 30 y 150 UTM por no otorgar feriado legal en centros comerciales y entre 3 y 60 UTM por no dar permisos a vocales de mesa y trabajadores para votar.