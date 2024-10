Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El subsecretario de Interior, Luis Cordero, entregó un balance de la primera jornada electoral, informando sobre 62 detenidos durante la jornada. Al consultársele sobre si el exsubsecretario Manuel Monsalve acudiría a votar, Cordero enfatizó que al Gobierno no le compete dar declaraciones en la materia, indicando que no tienen antecedentes al respecto y que no les corresponde tomar medidas al respecto. Monsalve renunció a su cargo el pasado 17 de octubre y está siendo investigado por el Ministerio Público por el delito de violación contra una funcionaria gubernamental.