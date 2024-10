Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este fin de semana se llevan a cabo las elecciones regionales y comunales en todo el país, con la apertura de mesas a las 8:00 de la mañana y cierre a las 18:00, horario que se mantendrá tanto el sábado como el domingo. Se han implementado medidas especiales para el voto asistido, permitiendo a personas con discapacidad sufragar en los primeros pisos y usar la fila preferencial para cuidadores con credencial. En caso de no poder asistir, existen causales que permiten ausentarse sin pagar la multa correspondiente, siendo estas estar en el extranjero, a más de 200 kilómetros del lugar de votación, por enfermedad o impedimento grave. A nivel nacional, se reforzó el transporte público, siendo gratuito en Metro, ferrocarriles y transporte rural subvencionado por el Estado, mientras que el sistema RED mantendrá descuentos para estudiantes y adultos mayores. Además, los trabajadores tienen derecho a un permiso de 3 horas para votar, con multas de hasta 60 UTM por no otorgarlo y hasta 150 UTM por no respetar el feriado correspondiente.