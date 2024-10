Frente a las dudas sobre si el Presidente Gabriel Boric tuvo a la vista los antecedentes de que Manuel Monsalve había utilizado para su propio beneficio los servicios de inteligencia de la PDI, en el marco de una acusación de abuso y violación de una subalterna, la ministra Carolina Tohá reconoció que sí fue informado. Esta declaración, dada en el contexto de los cuestionamientos sobre por qué el gobierno no denunció los hechos y que fue el 21 de octubre, jugará ahora un rol sustantivo en lo político, ya que apunta a que el mandatario optó por dejar a Monsalve en su cargo pese a que ya estaba en conocimiento de la gravedad de los hechos.

A medida que avanzan los días, se van conociendo más detalles sobre la información que tuvo el Presidente Gabriel Boric antes de decidir mantener en su cargo, por casi 48 horas, al entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve, que estaba siendo investigado por abusar y luego violar a una subalterna y por haber utilizado los servicios de inteligencia de la PDI para indagar sigilosamente a la víctima.

El lunes 21 de octubre, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, compareció ante los medios de comunicación en el contexto de una actividad de seguridad. Sin embargo, los focos estuvieron lejos de la pauta original y se centraron en la información que, de a poco, se ha ido revelando. Durante esta actividad, Tohá reconoció por primera vez que “ciertamente esto se pudo haber hecho mejor”, en referencia a la salida de su otrora hombre fuerte de la seguridad chilena.

En esa conferencia de prensa, Tohá entregó una declaración que, con el paso de las horas y al conocerse más detalles sobre cómo se informó a La Moneda y qué datos tuvo el Presidente para decidir dejar a Monsalve en su puesto con todas las prerrogativas del cargo, toma fuerza y parece marcar una distancia de Boric en cuanto a las responsabilidades políticas sobre esa decisión.

Consultada en ese momento sobre cómo se enteró de los hechos y qué información tuvo a la vista el martes 15 de octubre y si debieron denunciar o no a la justicia, Tohá indicó que la información que recibió “fue desde un primer momento completa; la entregó el director de la PDI a mi persona respecto a que había una acusación contra el ex subsecretario por abuso sexual y violación, y que en la investigación también se estaba abordando el uso que hizo de la Ley de Inteligencia para solicitar que se levantara cierta información. Eso estuvo informado por el director de la PDI y así fue informado al Primer Mandatario. Por lo tanto, nada de lo que pudo haber comentado el subsecretario era ninguna novedad; estaba en conocimiento y ya se estaban investigando esos procedimientos”.

Aunque esta declaración fue en respuesta a por qué el gobierno no denunció los hechos, al sostener que ya sabían que se estaba investigando, dejó en evidencia que Gabriel Boric, al momento de decidir mantener a Monsalve en su puesto, tenía claro que este había utilizado a funcionarios de inteligencia para su propio beneficio.

Incluso, en esa misma conferencia de prensa, al ser consultada sobre la versión de que Monsalve habría reconocido al Presidente Boric que revisó las cámaras, Tohá respondió: “no es ver las cámaras, no, no, no; es solicitar un informe de inteligencia, y si en el marco de eso vio las cámaras es un adicional”, haciendo clara alusión a que al tomar la decisión estaban al tanto que se había usado los servicios de la PDI de forma irregular.