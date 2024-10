El director general de la PDI, Eduardo Cerna, se pronunció sobre la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien renunció al gobierno y fue reemplazado por el exministro de Justicia, Luis Cordero. Cerna aclaró que en las acciones mencionadas en la prensa, Monsalve no estuvo acompañado por sus escoltas, ya que los desplazamientos que realizaba eran independientes y sin protección. Además, señaló que los escoltas no pueden obligar al protegido a utilizar su servicio y que a veces son liberados de participar en ciertas ocasiones. Asimismo, confirmó que en las investigaciones que involucraban al exsubsecretario, la escolta no estuvo presente y que no se utilizó vehículo institucional. Cerna comunicó la situación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, debido al vínculo permanente que existe entre la PDI y el subsecretario.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, se refirió a la denuncia en contra del -ahora- exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el rol de los escoltas.

Recordemos que se trata de una acción legal por el delito de violación en contra del también exdiputado que renunció ayer jueves al gobierno. En su reemplazo asumió el exministro de Justicia, Luis Cordero.

Al ser consultado por la prensa, el mandamás de la PDI respondió que en “las actuaciones que se han comentado en la prensa no están los escoltas. Son desplazamientos, que el subsecretario informa, son independientes y sin los escoltas”.

“El escolta debe estar permanentemente, pero no puede obligar al protegido que lo use (…) desconozco el detalle, pero no estaban los escoltas con él en todas las actuaciones”, agregó.

Reiterando que “los escoltas están disponibles para la autoridad, pero habrá ocasiones en que quizás no comunica porque no se desplazaron con él y los liberó de su participación”.

Acto seguido, dijo Cerna “en las actuaciones en general que han sido objetos, no participó la escolta y no tengo conocimiento que haya sido en vehículo fiscal (…) no fue con escolta ni en vehículo institucional”.

En cuanto a cómo se enteró el gobierno, el director de la PDI dijo que él se comunicó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, el día martes. Esto, pues “la PDI tenía una investigación por delito sexual cuyo alcance y que involucraba al subsecretario”.

“¿Y por qué la comunicación? Porque el subsecretario tiene un vínculo permanente con nosotros. Es eso lo que yo informo el día martes por la tarde”, cerró.