El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, abordó el anuncio de su candidatura presidencial para 2025. Al respecto, respondió a los críticos que apuntan un “apuro” de su parte, afirmando que “la derecha está corriendo sola hace tanto tiempo”.

En conversación con CNN Chile Radio, el legislador analizó el panorama de cara a las elecciones del próximo año. En ese sentido, planteó que la situación no está definida e hizo un paralelo con las anteriores presidenciales.

“Quiero recordar que a esta misma altura del periodo pasado, Jadue y Lavín, uno de los dos iba a ser presidente, pero ninguno de los dos ganó ni siquiera su primaria. Por lo tanto, yo particularmente no me asusto mucho con la foto del momento“, afirmó·

Así, fue consultado respecto a las críticas a su candidatura, la primera del oficialismo. Sobre eso, advirtió del pesimismo en su sector y de la carrera en solitario que ha llevado la derecha.

“Que me digan que yo me adelanto, en circunstancias que la derecha está completamente desplegada haciendo campaña, recorriendo el país… ellos están en una carrera solitaria, están solos corriendo. En mi sector hay resignación y pesimismo, y hay que salir de ahí, nosotros queremos aportar con esta candidatura salir de ese pesimismo“, señaló.

“Liderazgos con ganas”

De esta forma, Mirosevic afirmó que en el oficialismo se necesitan “liderazgos con ganas, que propongan ideas y que le den amplitud al sector”. No obstante, sostuvo que a diferencia de la derecha, están “bastante más ordenados” y menos fragmentados.

“Yo no vengo a pelear con nadie, al revés, queremos sacar un poco a Chile de esa tristeza que nos tiene agotados. No creo que sea un problema (la fragmentación), que florezcan todas las candidaturas, nos encontraremos en la primaria“, manifestó.

Finalmente, el diputado concluyó que “está disponible” para debatir con quien sea necesario, pero con una “mínima fraternidad”.

“Ustedes nunca me han visto en la vereda de los mala leche que vienen a contaminar el ambiente, no es lo mío, yo me dedico a otra cosa. Y además no veo otro camino, si la política está en el suelo y a aveces con toda razón, hay que salir de ahí“, cerró.