El suspendido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a la Acusación Constitucional en su contra -que ahora será votada en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados- y aseguró ser víctima de una “injusticia”.

“Además de que sea una deslealtad, es una injusticia. Conmigo se está cometiendo una injusticia. Ellos van en contra de lo que debe ser una real convivencia en sociedad. Hay un principio de responsabilidad en la Constitución y lo asumo. Pero lo asumo por lo que he hecho, no por lo que no he hecho”, indicó el magistrado en una entrevista publicada este domingo por La Tercera.

Muñoz acusó que “están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses”.

Por otro lado, rechazó el hecho de que su AC se votara en conjunto con la de la también suspendida ministra Ángela Vivanco, vinculada al Caso Hermosilla, acusando que se trata de una “violación al derecho humano” y “al debido proceso”.

“Hay autores que señalan que el debido proceso debe respetarse y, sobre todo, en las primeras etapas del procedimiento, incluso en la admisibilidad, porque son las etapas más determinantes del proceso. Si a mí me hubieran acusado separadamente, ¿podría yo haber seguido otra suerte? Podría ser. ¿O alguien cree que no?”, inquirió.

Sergio Muñoz rechaza acusaciones vinculadas con su hija

Ante el cuestionamiento por no denunciar a su hija, la jueza Graciel Muñoz Tapia, por dirigir audiencias teletrabajando desde Roma, el suspendido ministró afirmó que “ese es el cargo que está en la conciencia y que han generado los medios de comunicación. El cargo es que ella fue sancionada por llenar un formulario en que señalaba que cuidaba a su mamá, cuando en realidad no era así”.

Consultado sobre si existe o no, a su juicio, un problema ético al respecto, más allá de lo jurídico, Muñoz expresó: “Mi defensa ha sostenido que ese deber de denunciar una infracción disciplinaria no existe”.

“El aspecto familiar creo que no puede estar dentro del escrutinio público. Lo que es el aspecto funcionario, yo creo que sí tiene que estar dentro del escrutinio público. Lo que yo haya hecho puertas adentro de mi casa es competencia del papá respecto de una hija. También una hija que tenía 43 años y actualmente tiene 45. Pero no creo que tenga que contestar cuál es mi labor como padre. ¿O sí?”, agregó.

Por otro lado, con respecto al Caso Fundamenta, se le consultó: “¿Sabía que estaba resolviendo un conflicto que tenía efectos en su hija?”, ante lo cual respondió: “Eso yo no lo sabía. No lo sabía y hay muchos antecedentes que ha dado mi defensa de por qué no lo sabía. Probar un hecho negativo como ese es muy difícil, más aún cuando este se deduce sobre una insinuación sin expresar el hecho reprochado”.

Finalmente, mostró confianza en que en el Senado la Acusación Constitucional en su contra será analizada con mayor acuciosidad que en la Cámara de Diputados. “Creo que los señores y señoras senadores van a poner todo su conocimiento y sabiduría, van a estar presentes y van a estar atentos a los argumentos que se expresen por la acusación y por la defensa”, declaró.