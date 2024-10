El fiscal nacional Ángel Valencia expresó arrepentimiento por su encuentro con el abogado Luis Hermosilla, principal investigado en el caso Audio, donde se discutió el caso del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, acusado de corrupción. Afirmó que no ha tenido intercambios con Hermosilla desde 2022 y reveló que tuvo sospechas sobre él. Tras una reunión incómoda con el penalista, le negó cualquier abreviado con Espinosa. Valencia admitió su arrepentimiento por no haber rechazado la petición de Hermosilla directamente, evitando malentendidos sobre posibles rencores.

Desde el Congreso, este miércoles el fiscal nacional Ángel Valencia manifestó arrepentimiento por la reunión que mantuvo con el abogado e imputado Luis Hermosilla.

Recordemos que fue previo a estas declaraciones, en conversación con T13 Radio, que el jefe del Ministerio Público contó que -antes de asumir- se reunió con el principal investigado por el caso Audio.

En dicha instancia, aseguró, Hermosilla le pidió conversar sobre el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, quien está acusado de corrupción.

“Por supuesto que me arrepiento”

Ahora, durante esta tarde, Valencia reiteró que “tal como lo he manifestado, no he tenido ningún tipo de intercambio de mensajería (…) con el abogado Luis Hermosilla, después de julio del año 2022″.

“Para evitar que fuera nombrado fiscal nacional, fui víctima de ataques que superaron con creces los límites de lo tolerable y de lo decente que involucraron incluso información tergiversada o falsa”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que mantenía una “sospecha” de Luis Hermosilla, pero sin prueba. Algo que conversó con el exministro Andrés Chadwcick y que concluyó con una reunión entre el fiscal nacional y el penalista.

“Nos juntamos a tomar un café para otro propósito, tampoco pidió un favor. él iba a presentar sus explicaciones y sus descargos respecto de esta circunstancias (…) y luego, terminando esa reunión es cuando él plantea esto (lo del exdirector de la PDI)”, contó.

Agregando que “fue incómodo, pero sí lo plantee. Le dije directamente ‘esto no va a ocurrir, en lo que a mí corresponde, esto no va a ocurrir. Hacer un abreviado con Espinosa, en todo lo que a mí corresponda, eso no va a ocurrir"”.

“Si hoy me arrepiento (…) sí hoy por supuesto me arrepiento. Debería haber hablado y haberle dicho en ese momento a Andrés Chadwick ‘sabe que me basta con lo que tú me transmites, muchas gracias"”, añadió.

Concluyendo “¿cuál era el riesgo en ese momento? El riesgo era que la persona que me estaba transmitiendo la petición, hubiera quedado con la idea de que todavía conservaba rencor y por eso no lo quería recibir”.