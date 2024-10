El diputado Gonzalo Winter (FC) le entregó respaldo total a Irina Karamanos, luego de que se conocieran los “sospechosos” movimientos bancarios que realizó a la Fundación ProCultura, durante la campaña presidencial de Gabriel Boric.

Según informó Radio Bío Bío, cinco habrían sido los abonos realizados por la ex Primera Dama a la cuenta de la fundación, lo que genera suspicacia por saber si Karamanos habría devuelto fondos destinados a proyectos adjudicados, con posibles fines políticos.

Fue en ese contexto que el diputado frenteamplista no dudó en defender a su compañera de pacto, argumentando que aún cuando no conoce mayores detalles del caso, confía en la ética y probidad de la socióloga.

“Cuando digo que pongo las manos al fuego, yo no conozco el caso. Yo no tengo idea de la relación que tiene Irina Karamanos. Lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido a la probidad. Eso no me calza con el personaje”. indicó según consignó La Tercera.

Sus descargos fueron sustentados en que, de momento, no habría nada concreto, ya que Carlos Palma, fiscal que estaba a cargo del caso, fue suspendido de sus funciones por sus vínculos con Luis Hermosilla y el ‘caso Audio’.

“Dicen que habría un informe, y luego tenemos a Irina Karamanos, con nombre y apellido, que niega rotundamente haber hecho abono alguno. Entonces, lo que tenemos es, a ninguna persona afirmando, con nombre y apellido, con rostro, que ha hecho abonos, y por otro lado, a una persona negando categóricamente que ha hecho los abonos”, agregó.

Sentenciando con si en las “próximas horas o días no aparece alguien que dice yo afirmo que Irina Karamanos hizo abonos, entonces, yo no sé cómo puede continuar esta noticia”.