La diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, quien declaró como imputada por el caso Democracia Viva, abordó la reciente revelación de los sospechosos abonos de Irina Karamanos a Fundación ProCultura, durante la campaña presidencial de Gabriel Boric.

En lo que compone una nueva arista del caso Convenios, un peritaje reservado de la PDI detectó cinco abonos realizados por Karamanos a la cuenta de la investigada fundación. Estos levantan sospechas respecto a que pudo haber devuelto fondos destinados a proyectos adjudicados, con posibles fines políticos.

Al respecto, Pérez zanjó que “independientemente del sector del que venga, cualquier materia cuestionable por la ciudadanía o por el Poder Judicial debe investigarse hasta las últimas consecuencias”.

La reacción de Pérez

Al ser consultada por lo revelado, la diputada explicó los diversos hechos de presunta corrupción que afectan a la política chilena.

“A mi me parece que hay hechos graves que están siendo investigados y que se han tomado la opinión publica; me refiero al caso Cubillos, me refiero al caso Hermosilla, me refiero a las acusaciones constitucionales que se están tramitando y que de hecho van a ocupar casi todo el mes de octubre en el Congreso Nacional”, explicó Pérez.

“Ahora, y sin perjuicio de aquello, cualquier hecho que sea pertinente de ser investigado judicialmente, debe serlo, y en eso creo que todo el rigor de la ley y todo el rigor de la investigación debe recaer sobre todas las personas, independientemente de su posición política o venga de donde venga“, sentenció.

En ese sentido, la parlamentaria insistió respecto a Karamanos, que “como cualquier antecedente en esta materia, todo debe investigarse y estará en manos de la justicia”.