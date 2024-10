La oposición critica que esta acción contradice el criterio del Mandatario de no contratar a personas con vínculos familiares cercanos con el gobernante en turno, aunque se aclara que esta norma no aplicaría a cargos técnicos. Los parlamentarios UDI solicitan una investigación sobre la legalidad del contrato, señalando que el Gobierno no cumple con sus propios compromisos.

La contratación de Isabel Santibáñez Boric -prima del Presidente Gabriel Boric- en la Empresa Nacional de Minería (Enami), sigue dando de qué hablar.

Y es que ahora la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ofició a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre dicha relación contractual.

El ‘descontento’ de los diputados de oposición se sustenta en el criterio que el Mandatario impuso sobre no contratar a personas que tengan relación con el gobernante de turno -hasta el cuarto grado de consanguinidad–.

Si bien esta norma aplicaría para contrataciones a gabinetes y puestos de exclusiva confianza, no así a cargos técnicos, la aclaración no es suficiente para los parlamentarios UDI que solicitan se abra una investigación para determinar la “legalidad del contrato”.

Al respecto, Henry Leal, subjefe Bancada UDI, indicó que el Gobierno se “acostumbró a no cumplir sus propios compromisos. No han cumplido con presentar el proyecto del CAE, no cumplieron con su promesa de poner fin a los pitutos, no cumplieron con fijar un techo a las remuneraciones de las altas autoridades y ahora, más encima, no cumplen con un instructivo que ellos mismos definieron”.

“Por eso esperamos que la Contraloría pueda pronunciarse al respecto, porque estamos ante un evidente incumplimiento de parte de las actuales autoridades y que involucra al propio Presidente Boric”, agregó.

El diputado Felipe Donoso, en tanto, señaló que el instructivo que elaboró el Gobierno es claro y “no distingue, en ningún lado, lo que son las contrataciones técnicas o políticas en la administración del Estado. Por lo tanto, las justificaciones que entregó la ministra Vallejo son completamente insuficientes y sólo vienen a confirmar el incumplimiento de un instructivo que ellos mismos emitieron”.