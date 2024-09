Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aclara sus comentarios sobre el sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, señalando que no está defendiendo a nadie y destacando la importancia del mérito sobre los "pitutos". Matthei afirmó que no juzga si Cubillos merece su sueldo millonario y enfatizó en la necesidad de la justicia, responsabilidad y prudencia en las decisiones. Además, señaló que no ha hecho campaña con Cubillos en Las Condes, destacando diferencias en visiones de la sociedad.