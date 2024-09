Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En medio de la polémica por el millonario sueldo de Marcela Cubillos, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Ignacio Sánchez, descartó que ese tipo de salarios estén en dicha institución, al tiempo que la candidata por Las Condes recibía $17 millones brutos al mes, generando controversia sobre si impartía clases o no. Se reveló que Cubillos recibía el sueldo incluso cuando vivía en Madrid con su pareja, Andrés Allamand. La exministra y otros personeros tenían trabajos de docentes con "contratos suculentos", sin aparentemente realizar clases. Cubillos aseguró haber dado clases desde 2020 hasta agosto de 2024. Por su parte, el rector de la PUC afirmó que en su universidad no existen salarios millonarios, explicando que los sueldos se basan en rangos de ingreso que no están determinados por género, sino por trayectoria académica, con rangos de entre 2,8 y 3,8 millones de pesos para profesores asistentes.