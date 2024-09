Sigue la polémica en torno al millonario y cuestionado sueldo que percibía la exministra de Educación, Marcela Cubillos, por su trabajo en la Universidad San Sebastián (USS). Esta vez, el conflicto escaló a redes sociales, protagonizado por un cruce entre Simón Boric, hermano del Presidente Gabriel Boric, y la propia Cubillos.

Simón Boric, desde su cuenta en X, comentó: “Qué sentirán los científicos/as con sus honestos sueldos vs Marcela. Ella, 4 libros. Uno ideológico sobre la primera convención. 3 más de lo mismo. Todo mientras era ministra y luego política en España”.

Qué sentirán los científicos/as con sus honestos sueldos vs Marcela. Ella, 4 libros. Uno ideológico sobre la primera convención. 3 más de lo mismo. Todo mientras era ministra y luego política en España. — Simón Boric Font (@sboric) September 25, 2024

Ante esto, Marcela Cubillos no tardó en responder. “Oye hermano del Pdte Gabriel Boric, qué sentirán los millones de chilenos con un Pdte que no terminó su carrera, que nadie sabe qué pega hace (porque bien no estamos) y que será recordado por los miles de millones de pesos que se les ‘perdieron’ en sus fundaciones”, replicó.

Oye hermano del Pdte @GabrielBoric qué sentirán los millones de chilenos con un Pdte que no terminó su carrera, que nadie sabe qué pega hace (porque bien no estamos) y que será recordado por los miles de millones de pesos que se les “perdieron” en sus fundaciones https://t.co/C1t1RS3qTA — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 25, 2024

Según reveló El Mostrador, Cubillos mantenía un contrato con la USS por el que recibía $17 millones brutos al mes. Este contrato se habría mantenido incluso cuando la exministra residía en Madrid, acompañando a su pareja, Andrés Allamand, entonces líder de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Marcela Cubillos, actual candidata independiente -de derecha- a alcaldesa por Las Condes, se refirió este martes al millonario contrato, señalando que “¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses”, asegurando que no había nada irregular en su remuneración.

Cubillos también cuestionó la reacción de sus detractores. “Yo no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo, de contratación; y no sé si la próxima vez que trabaje en el mundo privado, le tenga que pedir permiso a ellos para que me fijen el sueldo”, expresó.

La exministra destacó que, a lo largo de su docencia, recibió evaluaciones positivas por parte de sus estudiantes. “La comunicación que se me hacía por parte de la Dirección de la Facultad era por sobre el promedio positivo en la evaluación docente”, aseguró.

Cubillos fue enfática en aclarar que, pese a las críticas, cumplió con sus compromisos laborales. “Hice clases desde 2020 hasta agosto de 2024. Se trató de cursos de derecho político, instituciones políticas, derechos fundamentales (…) con lista de espera de alumnos que querían estar en mi sección, siempre bien evaluada”, detalló.

Finalmente, Cubillos volvió a recalcar que la política de remuneraciones es fijada por la universidad y que siempre cumplió con sus obligaciones tributarias. “¿Es un muy buen sueldo? Sí. La política de remuneraciones la fija la Universidad San Sebastián. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda”, concluyó.