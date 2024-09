Nueve trabajadores chilenos presentarán demandas por tutela laboral contra la embajada de Kuwait luego de que se anunciara el cierre definitivo de dicha entidad en el país. Los funcionarios, que se desempeñaban como guardias, exigen un pago de 1.400 millones de pesos por incumplimientos como la firma de contratos en idiomas que no entendían, falta de pago de cotizaciones previsionales, compensación por horas extras, prohibición de sindicalización y ausencia de finiquito laboral. El abogado Marcelo Ulloa Klug, representante de los trabajadores, destacó que las demandas se basan en "incumplimientos graves" que han generado una situación laboral precaria. Además de las demandas, los trabajadores enviarán cartas de aviso de término de contrato de trabajo por despido indirecto al embajador Zeiad Alanbiae.

Nueve trabajadores chilenos interpondrán hoy demandas por tutela laboral en contra de la embajada de Kuwait. Esto, tras confirmarse el cierre definitivo de dicha comisión en nuestro país.

Un pago de 1.400 millones de pesos es lo que exigen funcionarios de la embajada, quienes se desempeñaban como guardias antes que este 28 de agosto, la legación diplomática del país árabe notificó a Cancillería su salida de Chile.

Según fuentes del mundo diplomático, la comisión kuwaití se retira debido a un reordenamiento general de sus misiones en el exterior. No obstante, sus trabajadores en Chile reclaman una serie de incumplimientos, los que fueron detallados en nueve demandas de más de 40 páginas cada una, a las cuales tuvo acceso Radio Bío Bío.

Argumentos para la demanda

Entre los principales argumentos para la demanda, está la firma de contrato en idioma árabe e inglés sin entrega de una copia; no pago de cotizaciones previsionales; no compensación de horas extraordinarias; prohibición del derecho a la sindicalización; y el no otorgamiento de un finiquito laboral.

Así, el abogado Marcelo Ulloa Klug, representante de los nueve funcionarios chilenos, aseguró a La Radio que las demandas las interpondrán por “incumplimientos graves” de contratos que produjo una “precariedad laboral inconcebible en estos tiempos”.

“No hay pago de cotizaciones, no hay pago de indemnizaciones, no hay feriado legal, las vacaciones, no hay pago de horas extras (…)”, enumeró el jurista.

De esta forma, además de interponer las demandas, los nueve trabajadores presentarán a la embajada de Kuwait, a cargo del embajador Zeiad Alanbiae, cartas de aviso de término de contrato de trabajo por despido indirecto, producto de los incumplimientos que se detallan en los escritos judiciales.

Los nueve funcionarios chilenos son Juan Vázquez, Claudio Astudillo, Mario Agurto, Patricio Rodríguez, Gilberto Zúñiga, Juan Espina, Miguel Pérez, Víctor Mardones y Mauricio Bahamondes.

Recordemos que otro exembajador relató a Radio Bío Bío, en condición de anonimato, que tuvieron un episodio en que un vidrio de una ventana se reventó en las manos de unos funcionarios, quienes resultaron con importantes heridas tratadas de emergencia en el SAPU de Lo Barnechea.

Pese a aquel accidente de trabajo, en pleno horario laboral, la embajada no realizó la cobertura respectiva. “Les pagamos para que ustedes vean cómo solucionan estos temas… eso nos decían”, aseguró el chileno.