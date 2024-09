A raíz de los millonarios sueldos que la Universidad San Sebastián pagaba a la exministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, ingresaron una denuncia al Ministerio Público.

Lo anterior, por los eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados y cualquier otro ilícito penal que surjan de los hechos investigados.

Según consignó El Mostrador, la exministra de Educación habría recibido un sueldo de 17 millones de pesos, suma que se habría incluso mantenido durante los meses en que ella se habría traslado a otro país.

A juicio de los parlamentarios, “los cuestionamientos no solo se relacionan con esta contratación, sino que además con una serie de contrataciones que se realizaron durante largo tiempo, que razonablemente generan dudas respecto del uso y destino de los recursos públicos transferidos por el Estado de Chile a la universidad privada, donde pudiera haberse mal utilizado e incluso lucrado con los recursos de todos los chilenos”.

Por tanto, Cicardini y Manouchehri solicitan que se inicie una investigación por la eventual comisión de una serie de ilícitos penales en contra de quienes resulten responsables por los delitos antes descritos.

Este martes, la actual candidata independiente de derecha por Las Condes, se refirió al millonario y criticado contrato como docente en la Universidad San Sebastián.

“¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses”, comenzó diciendo Cubillos.

Agregando que: “¿dejé de trabajar en la USS cuando partió la campaña? Sí (…) yo la verdad es que no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo, de contratación y yo no sé qué pretende la izquierda si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado, le tenga que pedir permiso a ellos que me fijen el sueldo”.