Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado republicano Stephan Schubert criticó enérgicamente la firma por parte del presidente Gabriel Boric del Pacto del Futuro, también conocido como Agenda 2045, durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Schubert cuestionó el secretismo en torno al pacto, su falta de información a la ciudadanía y la ausencia de debate en el Congreso. Señaló que al no ser un tratado internacional, no requerirá la aprobación del Congreso, lo cual impide que los chilenos puedan pronunciarse sobre su contenido. El diputado expresó su preocupación por los alcances del pacto, que incluyen regulaciones sobre inmigración, consumo, gasto militar, derechos indígenas y redes sociales, entre otros aspectos. Schubert insistió en la necesidad de transparencia por parte del Gobierno en este acuerdo, cuestionando la evaluación de la Agenda 2030 y el destino de los recursos invertidos. Concluyó llamando al presidente a representar a todos los chilenos pensando en el futuro del país y no en intereses particulares.