La abogada Leonarda Villalobos, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva por el caso Audio, ha sido una pieza clave en la investigación, pues fue ella quien grabó el polémico registro que destapó una serie de irregularidades.

Villalobos, al igual que Luis Hermosilla, son investigados por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Sin embargo, lo que hasta ahora se desconocía era cómo operaba la abogada en este caso.

Recordemos que en el audio, Daniel Sauer, otro de los imputados, menciona un monto de $100 millones destinados al pago de sobornos y otros $40 millones para los “honorarios” de Leonarda. No obstante, el 14 de mayo de este año, la jurista dijo en una entrevista con Chilevisión que “nunca se pagó un soborno”.

“No hay ni un pago a nadie, o sea, esto fue un caso armado con un cuaderno y un lápiz mío, con información que yo recabé, que yo busqué”, sostuvo, recalcando que “no hay nada en Impuestos Internos que sea disímil a esto, no hay nada en la Comisión para el Mercado Financiero que sea disímil. Aquí no hay ni un cohecho, no hay ni un soborno”.

Pese a eso, la Fiscalía corroboró que ella estuvo en el Departamento Jurídico de la Dirección Oriente del SII, justo antes de que se anulara el pago que debía hacer Sauer. Sumado a esto, Leonarda visitó oficinas de la Dirección de Grandes Contribuyentes este año, cuando se estaban investigando miles de facturas emitidas por sociedades respecto a la empresa de factoring que manejaba Sauer.

Según consignó El Mostrador, Villalobos le decía a Daniel Sauer que solo tenía que pagar $140 millones. Teniendo en cuenta que eran $40 millones para ella y $100 millones para el SII, con una multa de más de $3 mil millones, Sauer “pagaba altiro”.

En este sentido, se descubrió que Villalobos tendría un método para engañar a las personas que estaban con ella, haciéndolos creer que lograba “favores” en instituciones.

Mensajes reenviados

Al parecer, Leonarda enviaba mensajes por WhatsApp a su hijo o personas cercanas a ella para que se los reenviaran. Entonces, el mensaje aparecía como “reenviado” cuando ella lo remitía a Sauer o Hermosilla.

En simples palabras, la abogada hacía creer que, por ejemplo, algo le había dicho José Antonio Gaspar, quien es director jurídico de la CMF y fue mencionado en la grabación. Mensajes como “te estamos ayudando”, no era una conversación real con Gaspar.

Los persecutores, finalmente, comprobaron estas acciones en su teléfono, puesto que aparecían los mensajes reenviados.

Cabe mencionar que la Fiscalía no ha encontrado indicios de que se haya pagado un soborno a alguna persona del Servicio de Impuestos Internos por el “perdonazo”.