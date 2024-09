A la salida del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde el abogado Luis Hermosilla cumple su prisión preventiva, su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, se refirió a la situación de Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Sauer, quien está implicado en la arista Factop, cuestionando que este último haya filtrado el polémico audio que inició este caso.

En conversación con Meganoticias, el jurista fue consultado sobre el apodo que le dijo Topelberg a su hermano cuando se cruzaron en el penal: “Bienvenido a Yáber, don Satanás”.

En este sentido, Juan Pablo señaló que: “Yo creo que el señor Topelberg lo ha pasado pésimo, viene saliendo de una situación de prisión larga y no me voy a pronunciar (…). Me parece feo en lo personal, yo me crie en una época en que a uno le decían que las personas que estaban en el suelo, no se les golpeaba, que eso es de cobardes”.

“Pero bueno, él tendrá sus motivos, no me voy a pronunciar, él ha tenido una experiencia de vida extraordinariamente dura también, pasó por la prisión, y yo no lo voy a criticar por eso, tiene derecho a expresarse”, precisó.

Recordemos que hace unos días se le revocó la prisión preventiva a Topelberg, imputado por estafa y otros delitos económicos, quedando con la medida de arresto domiciliario total.

Juan Pablo Hermosilla y filtración del audio

Respecto a la confrontación que habrían tenido Luis y Rodrigo adentro de Capitán Yáber, Juan Pablo manifestó que “Topelberg legítimamente se está defendiendo él, él está en una situación muy delicada del punto de vista legal y se está defendiendo. Él es en parte contraparte nuestro, entonces no voy a entrar a comentar lo que él dice”.

Recalcando que “hay que entenderlo en el contexto de las cosas que él ha vivido y las cosas que ha hecho. Él es un personaje central dentro de toda esta trama que ha aparecido, a diferencia de Luis, que es un personaje accidental que aparece después a última hora”.

Juan Pablo Hermosilla, en tanto, tiene “dudas” respecto a si el socio de los Sauer filtró el audio.

“Él dice que se lo pasó a sus abogados en una cuestión que es rara porque los abogados aparecen usando esta grabación, que es evidentemente ilícita, aparecen usando esto incluso en la presentación de acciones legales, pero ellos son en la práctica una especie de contraparte y prefiero no comentar lo que están diciendo”, aseguró el abogado de Luis Hermosilla.