El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, respondió a la líder de la tienda, Paulina Vodanovic, quien tildó de “triste espectáculo” la pelea virtual que mantuvo él con el senador del PS, Fidel Espinoza.

El tenso cruce se debió al caso Hermosilla, y pese a que Vodanovic intervino, Manouchehri reiteró sus críticas hacia Espinoza.

“El triste espectáculo es ver a un senador defendiendo a miembros de la red de Hermosilla. Es Fidel Espinoza quien tiene que explicar por qué lo hace”, sostuvo el diputado en un video publicado en su cuenta de X.

Añadiendo que “nuestras energías están puestas para que se haga justicia. No vamos a perder tiempo en una pelea tóxica. Damos por cerrado el tema”.

Recordemos que Paulina Vodanovic, en conversación con CNN, dijo que “esperaría que sus diferencias fueran de carácter político y en el margen del respeto”.

Discusión entre Manouchehri y Espinoza

Durante la tarde de ayer, el senador abrió los fuegos a propósito de una declaración del diputado en El Mostrador, en su calidad de presidente de la comisión investigadora de la Cámara por este caso. “Todos los caminos llevan a Chadwick”, afirmó.

“Pareciera que no solo es un chat (de Hermosilla) con el señor Chadwick, sino que es alguien que está en el corazón de las operaciones”, destacó.

Aquella opinión desató la molestia de Espinoza, quien no tardó en reprocharlo en X: “Con Chadwick discrepo en todo, pero no seas aprovechador. Cuando presides una comisión investigadora debes ser serio. Deja que la justicia haga su trabajo. Guardaste silencio con tus amigos del Frente Amplio en el caso Convenios. Oportunista. Amenazas a jueces con acusaciones. Pero tus amigos no se tocan”.

Manouchehri respondió rápidamente, también en duros términos: “No nos intimidas, matón. Tu defensa a Chadwick y a la red de corrupción de Hermosilla es una vergüenza para el socialismo”, le cuestionó mediante la misma red social.