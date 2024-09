Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

José Antonio Kast se vio envuelto en un cruce incómodo con un periodista al ser cuestionado sobre sus ingresos durante una entrevista con Puranoticia.cl. El líder republicano eludió inicialmente responder directamente, desviando la pregunta hacia el periodista, pero finalmente confesó que vive de un sueldo y una empresa. El tenso intercambio concluyó con Kast afirmando: \"No, si yo no me complico\", mientras el entrevistador le recriminaba por evadir la respuesta.