En una reunión realizada hoy, la senadora Paulina Núñez (RN), acompañada por Aracelly Brito, directora Ejecutiva de la Fundación Dominga; la exsenadora Marcela Sabat; y varias madres que han sufrido la dolorosa pérdida de sus hijos no nacidos, expusieron ante el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, la necesidad urgente de garantizar el cumplimiento de la Ley Mortinato (Ley 21.171).

En el encuentro, la senadora Núñez expresó la frustración y dolor compartido por estas madres al enfrentar obstáculos en el Registro Civil para inscribir a sus hijos no nacidos.

“Hemos llegado hasta la dirección nacional del Registro Civil junto a Aracelly Brito, la directora Ejecutiva de la Fundación Dominga, la exsenadora Marcela Sabat y mamás que han sufrido lo mismo que hemos sufrido todas nosotras: la pérdida de nuestros hijos e hijas, aquellos que no lograron nacer, pero que sí queremos registrar como uno de los nuestros, como una parte de nuestra familia”, comentó Núñez.

Recalcando que “lo que está ocurriendo es que determinadas oficinas del Registro Civil o funcionarios del Registro Civil, hay que decirlo, no están cumpliendo con la ley, no están cumpliendo con este trámite o derechamente están haciendo esto más doloroso”.

Ley Mortinato

En respuesta a estas inquietudes, el director nacional del Registro Civil se comprometió a corregir estas deficiencias y garantizar que la ley se cumpla en todas las oficinas del país.

La senadora Núñez destacó la importancia de esta reunión. “Quiero darle las gracias al director nacional por haber sentado en la mesa a su equipo para poder sacar adelante cada uno de los casos que no tienen respuesta y, por supuesto, también para comprometer a todo el servicio a que se cumpla con la ley y, por lo tanto, para que cada mamá, cada papá que quiera inscribir a su hijo no se encuentre con un portazo, por qué no decirlo, como lo dijo la propia Aracelly, con un doble duelo”, manifestó.

Las asistentes se mostraron optimistas tras la reunión, destacando los avances logrados.

Aracelly Riffo afirmó que “la reunión de hoy estuvo positiva, porque se nos abrieron las puertas para poder comenzar a inscribir a nuestros hijos sin ninguna traba en los Registros Civiles, la verdad es que fueron muy empáticos (…)”.

Por su parte, Lilian Cárdenas expresó su gratitud por las gestiones realizadas. “Primero que todo dar las gracias por la gestión. Es súper importante que nuestros hijos no nacidos vivos sean reconocidos y que las madres que se acerquen a los registros puedan ser atendidas de buena forma y que puedan hacer el registro sin problemas”.

Reunión con el Registro Civil

Por su parte, la exsenadora Marcela Sabat, autora de la Ley Mortinato, resaltó la importancia de la reunión y la respuesta obtenida.

“Estamos muy agradecidas del director del Registro Civil porque nos abrió una puerta y también una solución a todas las mamás que no han podido inscribir a sus hijos nonatos, un derecho que tenemos por ley (…)”, sostuvo la exparlamentaria.

La reunión concluyó con el compromiso del Registro Civil de abordar y resolver cada uno de los casos pendientes, asegurando que todas las madres y padres afectados puedan registrar a sus hijos no nacidos de acuerdo a la ley.

¿Cuál es la ley Mortinato?

La Ley Mortinato o Ley 21.171, permite a los padres dar un nombre y apellido a un hijo que muere antes de nacer.

La ley crea el Catastro Nacional de Mortinatos, que facilita la individualización y sepultación de los bebés, permitiendo que los padres puedan sepultar al bebé con un nombre y apellido, en lugar de la denominación “NN” que se utilizaba anteriormente.

El objetivo de la ley es dar un trato más humano a los bebés que mueren antes de nacer, como ya hacen otros países, como España y Alemania. Según consignó La Tercera, la ley ha permitido que más de 4.000 bebés sean inscritos en el Registro Civil.