El presidente Gabriel Boric encabezó la promulgación de la Reforma al Código Penal y el Código Procesal Penal para reducir la reincidencia y mejorar la persecución de los delitos de mayor connotación social.

En la instancia, que se desarrolló en La Cisterna, el mandatario abordó temas de contingencia y reiteró el llamado a que los adversarios “son los delincuentes, el crimen organizado, el narcotráfico, no el político o el vecino que piensa distinto”.

Según dijo el mandatario, la promulgación de esta ley “ha sido parte del fast track legislativo que hemos priorizado en conjunto con el Congreso, las diferentes fuerzas políticas, para el presente año y el 2025″.

Y el objetivo, comentó, es “dejar muy en claro que acá delinquir no sale gratis en Chile y que a las bandas que se pretenden instalar y controlar territorios les vamos decir que no, y no les vamos a dar espacio, vamos a seguir peleando hasta el final”.

A la vez, el Presidente de la República agradeció a las y los parlamentarios que impulsaron la ley. “Es importante que exista esa transversalidad”, destacó Boric.

“Y cuando nos ponemos de acuerdo, las cosas funcionan mejorar. Ojalá nos pusiéramos de acuerdo rápidamente en pensiones, pero estamos avanzando. Sólo podemos enfrentar los grandes temas que preocupan al país, con unidad”, dijo.

Agregando “lo he dicho varias veces y lo reitero, nuestros adversarios (…) son los delincuentes, el crimen organizado, el narcotráfico, no el político o el vecino que piensa distinto. Contra ellos tenemos que enfocar todas nuestras energías”.