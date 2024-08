Durante esta jornada de lunes, los integrantes de la comisión investigadora del Programa de Acompañamiento de Identidad de Género, de la Cámara de Diputadas y Diputados, continuarán escuchando a la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Uno de los factores que propició esta comisión, es el informe de la pediatra británica, Hillary Cass -llamado el ‘Cass Review’- que fue solicitado por el servicio de salud público de Inglaterra y que apuntó a efectos secundarios y a poca evidencia médica en los tratamientos para realizar cambios de género.

Otro factor fue el reportaje publicado por BioBioChile, en el que se calcula en 4 mil los niños y niñas atendidas en el programa ‘Crece con Orgullo’ del Ministerio de Salud y que relata tratamientos para la transición de género con un medicamento no aprobado por el Instituto de Salud Pública y la FDA, organismo que autoriza medicamentos en Estados Unidos.

Al respecto, la ministra de salud, Ximena Aguilera, aseguró que el Programa de Acompañamiento de Identidad de Género -conocido como PAIG- no incluye la hormonoterapia para el bloque de pubertad, ni tampoco cirugías asociadas a la llamada ‘reafirmación sexo genérica’.

Ofensiva de la oposición por terapias hormonales

En medio de la controversia, la oposición lanzó una ofensiva en el Congreso, señalando la recepción de denuncias de cirugías y tratamientos a menores de 18 años, en los que los padres son marginados por los especialistas.

En ese sentido, cuestionaron el uso de bloqueadores de pubertad, que permitirían “pausar” el proceso de desarrollo para que los niños, niñas y adolescentes con disforia de género tengan más tiempo para considerar sus opciones.

La diputada y presidenta de la comisión, Flor Weisse (UDI), señaló que “Lo que nos motiva, fundamentalmente, es la protección de los niños”.

“Buscamos que la ministra, como responsable del ministerio que ejecuta el programa, pueda explicar si ha existido hominización en menores de edad. Y si ello es efectivo, si ha existido, o no, autorización de los padres”, agregó.

La respuesta de Aguilera

La ministra Aguilera explicó todas las medidas que motivaron al gobierno a suspender los tratamientos en menores de 18 años, mientras no se aclara la controversia internacional.

Están revisando y actualizando antecedentes, realizando una auditoría al Programa ‘Crece Contigo’, consultando a organismos internacionales e, incluso, oficiaron a la Superintendencia de Salud para revisar consentimientos en posibles cirugías asociadas a la reafirmación sexo genérica.

Además, la jefa de la cartera de Salud advirtió que la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, decidieron mantener sus guías clínicas de transición para personas trans, cuestionando la metodología del informe Cass y señalando que no contiene ninguna información que contradiga la hormonoterapia en menores de edad.

La diputada Emilia Schneider (FA) defendió el enfoque afirmativo, argumentando que “no implica a que se va, inquisitivamente, y se le pregunte a un niño si es hombre o mujer, ni buscar instalar la duda en un niño o una niña. Más bien, se acude al programa cuando los niños y niñas presentan inquietudes, para apoyar a esas familias cuando las dudas son difíciles de responder”.

En tanto, la ministra reconoció que como no existe un programa estatal para la hormonización en menores de edad, tampoco existe un registro de esos tratamientos. Aseguró que mil 962 menores están en el PAIG y que, a través de una consulta, pudieron averiguar que aproximadamente más de 600 están con tratamientos hormonales por fuera del programa. Un 98% de ellos son mayores de 10 años.

“Nos sorprende el nivel de desconocimiento”

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, cuestionó la falta de precisión y conocimiento por parte de la secretaria de Estado.

“La ministra no señaló cuántos casos son los que están recibiendo hormonas. Dice que ella calcula aproximadamente 600 casos. No es efectivo que la ministra haya dicho que no hay bloque plural a través de hormonas, sino que a través del PAIG, ella señala que no están, pero sí a través de la red pública y privada de Salud. Nos sorprende el nivel de desconocimiento”, sostuvo,

Políticamente, al oficialismo no le sobra nada. De no ocurrir nada extraño, están las condiciones para que el informe de esta comisión salga con la postura de los partidos de derecha, incluyendo el eventual voto de Miguel Ángel Calisto, independiente del comité Demócratas, y considerado de un perfil conservador.

El diputado Héctor Ulloa (Independiente-PPD) es mirado en el oficialismo como un apoyo clave para tratar de equilibrar la balanza, por lo que su tono puede ser crucial. Ya muestra una definición: Considera que cualquier tratamiento pre-puberal debe ser con el consentimiento de los padres.

“El PAIG es un programa de acompañamiento y ese acompañamiento es psicológico y no hormonal. Como comisión debemos investigar cómo se autoriza la hormonoterapia, para bloque puberal, si es que se contempla la visión de los padres, o si es que se realiza, inclusive, con la negativa de los padres. Si esto es así, en este último caso, me parecería un gran problema y un punto a modificar”, dijo.

El gobierno ha explicado que en Chile nada priva a los servicios de salud, ni al sistema privado, de obtener medicamentos que puedan ser utilizados para tratamientos hormonales.

Hasta ahora, el programa de salud trans en Chile es solo para adultos y en el último trimestre del 2023, 433 personas formaban parte de él.